Hrvaški ribiči v strahu pred slovenskimi kaznimi

Oteženo delo ribičev

2. januar 2018 ob 15:18

Savudrija - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški ribiči iz Savudrije in Umaga so napovedali, da se bodo drevi sešli na sestanku, na katerem bodo razpravljali o tem, kako naj delajo v Piranskem zalivu, potem ko je Slovenija začela izvajati arbitražno sodbo.

Predvsem so zaskrbljeni zaradi mogočih kazni, ki jih lahko dobijo od Slovenije, če bodo še lovili ribe do sredine Piranskega zaliva.

Savudrijski ribič Ecio Kocijančić je dejal, da se hrvaški ribiči bojijo samo slovenskih kazni in posledično mogočih nevšečnosti pri vstopu v Slovenijo. Številni imajo namreč sorodnike v Sloveniji.

Na današnjem srečanju naj bi se zbralo od 30 do 40 ribičev, ki bodo predvidoma govorili o tem, ali bodo še naprej delali kot do zdaj in lovili ribe do sredinske črte Piranskega zaliva ali pa bodo spoštovali mejo, ki jo je junija lani določilo arbitražno sodišče, ki je približno tri četrtine zaliva določilo Sloveniji.

Lovijo v spremstvu policije

Kocijančić je za televizijo N1 pojasnil, da hrvaški ribiči ne morejo mirno opravljati svojega dela, temveč samo v spremstvu hrvaške policije. Ocenil je, da bodo na koncu morda zahtevali odškodnino zaradi spremenjenih pogojev za delo v Piranskem zalivu. Od hrvaške države naj bi zahtevali odgovor, ali bo plačala kazni, ki jih bodo dobili od slovenskih oblasti.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je medtem ponovil, da bodo hrvaške institucije zaščitile svoje ribiče. "Ne nameravamo sprožiti nobenih enostranskih potez. Če bo to storila druga stran, bomo imeli pripravljen odgovor," je hrvaška stališča ponovil Božinović.

Ponovil je, da državi odprto vprašanje meje lahko rešita samo z dvostranskim dogovorom med Zagrebom in Ljubljano.

K. S.