Hrvaška policija ribičem svetovala lovljenje še naprej

Hrvaški premier pričakuje, da Slovenija ne bo potegnila enostranskih potez

28. december 2017 ob 17:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška policija je povabila ribiče na posvet in jim svetovala, naj tudi po 29. decembru nadaljujejo običajno delo v Piranskem zalivu do sredinske črte.

Obenem pa je hrvaškim ribičem tudi zagotovila, da jih bo zaščitila pred slovensko policijo. Hrvaška pa Slovenijo poziva, naj se vzdrži enostranskih potez.

Srečanja se je po navedbah člana združenja ribičev Mare Croaticum Danieleja Koleca udeležilo okoli 25 hrvaških ribičev. Hrvaška policija jim je svetovala, naj ne "delajo težav" in naj se izogibajo incidentom ali provokacijam. Med provokacijami naj bi bil tudi primer, ko so slovenski policisti z brzostrelkami skočili na ladjo dveh hrvaških ribičev.

Posveta s policijo so se ribiči udeležili, saj ne vedo, kako ravnati po 29. decembru, ko bo Slovenija skladno z napovedmi začela izvajati arbitražno razsodbo, ki jo hrvaška zavrača. Arbitražno sodišče je določilo približno tri četrtine Piranskega zaliva Sloveniji.

Plenković: Pripravljeni smo na konstruktiven dialog

Ob slovenski napovedi za implementacijo arbitražne razsodbe je hrvaško zunanje ministrstvo pozvalo slovenske državne organe, naj se izogibajo incidentom in enostranskim ukrepom, ki bi bili namenjeni poskusom spremembe stanja na terenu v škodo Hrvaške. V diplomatski noti, ki so jo naslovili na slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, so Slovenijo pozvali, naj ostane zavezana mirnemu reševanju odprtih vprašanj.

Obenem na hrvaškem zunanjem ministrstvu opozarjajo, da bi bile enostranske poteze Slovenije na škodo hrvaške nesprejemljive. "Ukrepi, ki bi vključevali tudi grožnje s silo ali izvajanje sile, bodo v skladu z listino Združenih narodov huda kršitev mednarodnega prava," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, ki je objavljeno na spletni strani hrvaškega zunanjega ministrstva. Ministrstvo je v sporočilu še zapisalo, da je izvajanje arbitražnih odločitev "popolnoma prepuščeno prostovoljnemu izvajanju in dogovoru med strankama v sporu".

Tudi hrvaški premier Andrej Plenković je pred sejo vlade izrazil upanje, da se bosta državi izognili incidentom, in pričakovanje, da Slovenija ne bo izvajala enostranskih potez. Ponovil pa je, da se junijska arbitražna razsodba o meji med Hrvaško in Slovenijo ne more uresničevati brez soglasja obeh držav. Sicer pa je Plenković poudaril, da je Hrvaška pripravljena na konstruktiven dialog s Slovenijo.

"V skladu z mednarodnim pravom arbitražne razsodbe, ki se ji Slovenija čuti zavezano, ni mogoče izvajati brez soglasja obeh strani. Zato pričakujem, da se bo Slovenija vzdržala enostranskih potez, da bi se na ta način izognili kakršnim koli morebitnim incidentom," je dejal Plenković.

Nekdanji diplomat: Hrvaška se ne vede logično

Premier Cerar je v sredo dobil podporo predsednikov države, DZ-ja in DS-ja, Boruta Pahorja, Milana Brgleza in Alojza Kovšce, za implementacijo arbitražne sodbe. Ponovil je stališče, da je njena implementacija mednarodna obveznost Slovenije in Hrvaške in da "ni nekaj, o čemer bi se lahko odločali, ali bomo ali ne bomo, ampak to moramo udejanjiti".

Nekdanji hrvaški veleposlanik v Sloveniji in dolgoletni diplomat Ivica Maštruko je prepričan, da bo arbitražna sodba temelj vsakega prihodnjega dogovora Hrvaške in Slovenije. "Hrvaška se vede kot noj, ki tišči glavo v pesek. Ne glede na to, kaj mislimo, je odločitev sprejeta in obstaja. Ne razumem, zakaj Hrvaška ne sprejme arbitražne sodbe, s katero je zelo zadovoljna in za katero je tudi Plenković povedal, da je v 90 odstotkih sprejemljiva."

L. L., T. H.