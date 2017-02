Istospolni partnerji od danes lahko prosto sklepajo partnerske zveze

V Legebitri si bodo prizadevali za nadaljnje izenačevanje pravic

24. februar 2017 ob 08:35

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Začel je veljati zakon o partnerski zvezi, ki istospolnim parom prinaša enake pravice, kot jih ima zakonska zveza, z izjemo oploditve z medicinsko pomočjo in posvojitve otrok.

Od danes tako istospolni par ne registrira istospolne partnerske skupnosti, ampak sklene partnersko zvezo, to pa bo možno skleniti enako svečano kot zakonsko zvezo, tudi izven uradnih prostorov in v prisotnosti prič, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za delo Martina Vuk.



Partnerja, ki imata še registrirano istospolno skupnost, lahko do 24. avgusta pred matičarjem izjavita, da želita preoblikovanje v partnersko zvezo. Četudi te izjave ne bo, bo po šestih mesecih od začetka uporabe zakona to preoblikovanje avtomatično.

Odslej sta istospolna partnerja tako razumljena kot ožja družinska člana in sta med drugim upravičena do zdravstvenega zavarovanja po partnerju, odsotnosti z dela in nadomestila zaradi nege ožjega družinskega člana, odškodnine za smrt ali težko invalidnost partnerja, imela pa bosta tudi pravico do vdovske pokojnine. Širijo se tudi obveznosti, tako da je odslej ena od dolžnosti preživljanje mladoletnega otroka partnerja, so zapisali na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.



Prizadevali si bodo za širšo sprejetost

Z zakonom o partnerski zvezi so istospolni pari prav tako pridobili enakopravno socialno varstvo. Ena od pomembnejših novosti, ki jo prinaša zakon, je opredelitev nesklenjene partnerske zveze kot dalj časa trajajoče življenjske skupnosti dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske zveze in pri katerih ni razlogov, da bi bila partnerska zveza med njima neveljavna. Predstavnica društva Legebitra Lana Gobec je pojasnila, da so bile takšne skupnosti doslej brez vsakršne pravne zaščite.

Novi zakon je korak naprej v smeri izenačitve pravic istospolnih in raznospolnih parov, a med njimi še vedno dela razlike. V Legebitri si bodo še naprej prizadevali za izenačitev pravic, predvsem z nadaljnjim ozaveščanjem ljudi, saj menijo, da je zakonodaja le eno od pomembnih področij, sami pa želijo doseči predvsem širšo sprejetost lezbijk, gejev, biseksualcev in transspolnih oseb, je še izpostavila Gobčeva.

A. Č.