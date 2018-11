V štabu Zorana Jankovića niso skrivali, da so uspeh v prvem krogu pričakovali. Foto: BoBo Jankovićev prvi izzivalec Anže Logar je bil zadovoljen s tem, da jim je uspelo "predramiti volivce". Foto: Televizija Slovenija Zoran Janković med podporniki in člani njegovega štaba. Foto: BoBo Več podpornikov Zorana Jankovića je povolilno druženje izkoristilo za fotografiranje z nekdanjim in bodočim županom. Foto: BoBo V štab Zorana Jankovića so prišli tudi člani njegove družine. Foto: BoBo Jankovićeve sprehode med podporniki in simpatizerji je vselej spremljala gruča snemalcev, novinarjev in fotoreporterjev. Foto: BoBo Janković: Izide jemljem kot izredno čast in obveznost za naprej. Foto: BoBo VIDEO Izidi v mestnih občinah VIDEO Anže Logar: Gospod Jankov... VIDEO Zoran Janković: Ljubljana... VIDEO Koga so volili v Ljubljani? VIDEO Anže Logar takoj po zaprt... VIDEO Prvi vtisi Zorana Jankoviča Dodaj v

Iz ljubljanskih volilnih štabov: brez večjih presenečenj kljub doslej najboljšemu izidu Jankovićevega izzivalca

Lokalne volitve 2018

18. november 2018 ob 22:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

V prestolnici nič novega tudi po letošnjih lokalnih volitvah, saj je ljubljanski župan Zoran Janković, čeprav je njegov prvi izzivalec Anže Logar dosegel doslej najboljši izid med Jankovićevimi izzivalci, zmago slavil že v prvem krogu. Za zadržanost ob slavju v Jankovićevem štabu pa je v prvi uri poskrbel negotov izid na glasovanju za mestne svetnike.

Podporniki Zorana Jankovića so volilne izide pričakali v središču prestolnice na Dvornem trgu, kjer je tudi volilna pisarna Zorana Jankovića, ki bo tudi po nocojšnjih volitvah ostal župan prestolnice. Janković je pred svoj štab prišel točno ob zaprtju volišč in brez pretiranih vzklikov veselja ob izidih vzporednih volitev prejel čestitke članov svojega štaba, preden se jim je v svojih prvih izjavah zahvalil za predano delo, ki je po njegovem mnenju vodilo k izidu na volitvah.

Tudi podporniki in člani Jankovićevega štaba niso skrivali pričakovanja vnovične zmage v prvem krogu. Tako je podžupan Janez Koželj poudarjal, da so Ljubljančani in Ljubljančanke prepoznali kakovostno delo in razvoj prestolnice, kar so tudi pokazali s svojimi glasovi, podobno pa je poudarila tudi nekdanja direktorica uprave Jožka Hegler, ki bo od zdaj občinska svetnica.

Hvale dosedanjemu razvoju prestolnice

Poleg članov štaba in predstavnikov mestnih oblasti so se kamere in snemalniki obračali tudi proti članom Jankovićeve družine. Damijan Janković je tako poudaril, da se Ljubljančani očitno niso naveličali župana in prepoznali njegovo dobro delo, za katerega ima, kot meni njegov sin, še veliko elana. Na vprašanje, zakaj se ni bolj aktiviral v kampanji, pa je Damijan poudaril, da se je pojavljal v medijih, s čimer je meril na njegovo izpostavljanje ob osebnem stečaju. Na vprašanje, kako komentira, da te afere niso vplivale na očetov volilni izid, pa je Damijan Janković odgovoril le, da se te zgodbe nenehno pojavljajo v medijih in da to ni nič novega.

Tudi prvopodpisani pod kandidaturo Zorana Jankovića Jože Mermal, sicer predsednik družbe BTC, je poudaril, da je Ljubljana pod Jankovićevim županovanjem dosegla izjemen razvoj tudi s podporo gospodarstva. Izpostavil je tehnološki park in inkubatorje, ki Ljubljano po njegovem mnenju postavljajo ob bok najbolj razvitim evropskim prestolnicam. Na vprašanje okoli dolžine mandata Zorana Jankovića pa je Mermal poudaril, da je župan Dunaja na tej funkciji že 24 let in da se Ljubljana lahko zgleduje po Dunaju glede na razvoj.

Čestitke prvemu izzivalcu

Bolj zadržani so bili podporniki Jankovića ob vprašanjih okoli sestave mestnega sveta, kjer je bila večina Jankovićeve liste negotova. Tako je že Janković poudaril, da sestavljanje koalicije ni težava in da so pripravljeni sodelovati z vsakim za napredek mesta, Koželj pa je dejal, da bi iskanje soglasja pomenilo še dodatno kakovost predvidenih projektov, ki se jih nameravajo lotiti v prihodnjem mandatu.

Janković se je dotaknil tudi volilne udeležbe, ki je bila letos nekoliko višja kot pred štirimi leti, in dejal, da bi si kot župan želel, da bi se volitev udeležilo 100 odstotkov Ljubljančanov in Ljubljančank. Čestital je tudi prvemu izzivalcu Anžetu Logarju, ki je dosegel najboljši izid med Jankovićevimi izzivalci. Janković je ocenil, da je to tudi največ, kar si lahko desnica obeta v prestolnici, in Logarju čestital za izid, s katerim mu je uspelo združiti vse glasove na desnici. Ob tem je poudaril, da je Ljubljana "tradicionalno levo usmerjena" in da skladno s tem prevladujejo tudi vrednote enakopravnosti in solidarnosti.

Fotografiranje z županom in vrste za zakusko

Medtem ko so ožji člani volilnega štaba zasedali v volilni pisarni, kamor predstavniki medijev nismo imeli vstopa, so se na slavje pripravljali pred pisarno, kjer se je na stojnicah pripravljala pogostitev, dogodek pa je spremljal glasbeni izbor pesmi, ki tako ali drugače opevajo slovensko prestolnico – Čez Šuštarski most, Mala terasa, V Ljubljano (Naš mali avto) in sodobnejša Jana Plestenjaka Ona sanja o Ljubljani, preden je glasbeni repertoar prešel v Avsenikovo Slovenija od kod lepote tvoje in V dolini tihi.

Ob glasbeni podlagi se je povečevalo tudi število zbranih okoli Jankovićevega štaba, večinoma simpatizerjev, ki so skušali izkoristiti priložnost za skupno fotografijo z novim starim ljubljanskim županom. Del sicer razmeroma skromne množice pa so predstavljali mimoidoči in turisti, ki sta jih bolj kot volilno dogajanje k postanku premamili brezplačna hrana in pijača. Pred štabom so namreč ponujali palačinke, čevapčiče, ocvrtega piščanca, mimoidoči pa so se lahko odžejali s kuhanim vinom, vinom, pivom ali vodo.

Zadovoljen tudi Logar

Največja opozicijska stranka v DZ-ju bo v prihodnjih štirih letih največja opozicijska stranka tudi v ljubljanskem mestnem svetu. Čeprav njihovemu županskemu kandidatu Anžetu Logarju ni uspelo resneje ogroziti Zorana Jankovića, so bili v "glavnem štabu" na Trstenjakovi vsaj na videz zadovoljni. Anže Logar je izrazil zadovoljstvo, da jim je uspelo predramiti volivce, da so se tokrat množičneje odpravili na volišča kot pred štirimi leti. Logarju pa je uspelo le malenkostno izboljšati izid, ki ga je pred štirimi leti dosegel takratni SDS-ov županski kandidat Damijan Damijanović.

Precej zadovoljen je bil videti tudi predsednik SDS-a Janez Janša, ki je, ko je prvič stopil pred novinarje na Trstenjakovi, zadovoljen razkril, da bo torta, ki so jo prinesli v prostore SDS-a, namenjena praznovanju skupne zmage SDS-a na tokratnih lokalnih volitvah.

V nasprotju z zmagovalcem županskih volitev Zoranom Jankovićem, ki je svojo zmago in zmago svoje liste praznoval skupaj z mimoidočimi in svojimi podporniki ob Gosposki ulici, so SDS-ovci praznovali bolj v ožjem strankarskem krogu. Podobno kot tudi tretja največja stranka v novi sestavi ljubljanskega mestnega sveta, Levica.

V Levici so bili vidno zadovoljni z izidom volitev v ljubljanski mestni svet, saj so precej izboljšali svoj volilni izid. Manj glasov je dobil njihov županski kandidat Milan Jakopović, vendar je bil vse prej kot razočaran nad svojim izidom.

"Te volitve mi predstavljajo neki nov začetek. Prihajam iz humanitarne dejavnosti, kjer so ljudje tisti, ki so v ospredju. Levica je v preteklosti dokazala, da so v središču naše dejavnosti ljudje. Podvojitev glasov kaže na to, da smo na pravi poti. Lahko obljubim, da bomo v prihodnjih štirih letih še bolj zavzeto delovali za ljudi. Visoka zmaga Jankovića je dejstvo, vendar to ne pomeni, da v Ljubljani niso potrebne spremembe," je za MMC povedal kandidat Levice za župana Ljubljane Milan Jakopović.

Kakšna pa bo vloga Levice v ljubljanskem mestnem svetu, kjer je lista Zorana Jankovića dobila "udobno večino". Jakopović pravi, da je treba pregledati precej stvari in presoditi, ali bo sodelovanje z listo Zorana Jankovića mogoče. Precej je vprašanj, na podlagi katerih bomo ocenjevali, ali je sodelovanje mogoče ali ne, je poudaril županski kandidat, ki bo na čelu Levice v ljubljanskem mestnem svetu.

Luka Lukič, Gregor Cerar