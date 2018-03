Janša: Dogodki so nakazovali, da tudi tokrat ne bo normalnih volitev

Odzivi na odstop premierja Mira Cerarja

14. marec 2018 ob 23:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Dogodki so nakazovali, da se tudi tokrat ne bodo zgodile normalne volitve, temveč bodo skušali skrajšati mandat in povzročiti čim več kaosa," je predsednik SDS-a komentiral odstop premierja Mira Cerarja.

Predsednik SDS-a Janez Janša je za Odmeve povedal, da je pričakoval takšen razvoj dogodkov, saj so tudi drugi dogodki nakazovali, "da se tako kot leta 2011 in 2014 tudi zdaj ne bodo zgodile normalne volitve, temveč bodo skušali skrajšati mandat in povzročiti čim več kaosa in pri tem izkoristiti prednosti, ki jih imajo, da volivce od stranke SMC-ja preselijo drugam ali pa ustanovijo nov obraz, za katerega bodo verjeli, da bo izvajal isto nalogo marionetne vlade, kot se je to dogajalo pod vodstvom Mira Cerarja".

Janša je tudi pojasnil, da je bila odločitev vrhovnega sodišča pričakovana. "Po odločitvi ustavnega sodišča smo verjeli, da se bo to zgodilo. Pri tem je treba pritrditi Cerarjevim besedam, da vlada ni kršila zakona, ker zakon je bil razveljavljen kasneje. Vlada pa je ravnala nemoralno in sporno pri celem projektu drugega tira. Za mene je referendumska kampanja še najmanj sporna. Sporna je ustanovitev novega podjetja, potem ko imamo že Slovenske železnice," je dejal.

Po Janševem mnenju je sporna finančna konstrukcija, kjer gre za več sto milijonov evrov nameravane preplačane investicije. "Sporno je bilo tudi ravnanje osrednjega medijskega prostora v Sloveniji v času referenduma, ne toliko vlade, ki je v lasti tajkunov, ki so računali na svoj delež kolača pri preplačani investiciji. Če se bo pri ponovljenem referendumu vse to imelo na mizi in bodo stvari transparentne, prosojne, potem bo odločitev ljudi na ponovljenem referendumu drugačna kot na prvem," je še pojasnil prvak SDS-a.

Židan: O odstopu nismo bili obveščeni

Ne ministri ne koalicija na seji niso bili obveščeni, kakšna bo odločitev predsednika vlade, pa je za Odmeve pojasnil predsednik SD-ja Dejan Židan. Odstop po njegovih besedah na politiko ne vpliva, saj bodo volitve morda nekaj tednov prej ali pa tudi ne pred datumom, ki je bil zamišljen. "Vlada pa bo morala tudi z manjšimi pooblastili zelo veliko delati, ker je treba količino težav, ki so nastale v zadnjem času, sproti reševati," je dejal. "Ta teden je bil težek za vlado. Videli ste povsem nepotrebno stavko v javnem sektorju, vendar ne zaradi koalicijskih partnerjev. Videli ste tudi afero zaradi makete drugega tira, do katere prav tako ni prišlo zaradi koalicijskih partnerjev. Tudi odločitev vrhovnega sodišča danes ni bila takšna zaradi koalicijskih partnerjev," je dejal v odzivu na nekatere očitke koalicijskima partnericama SD-ju in DeSUS-u, ki jih je izrekel predsednik vlade v odstopu.

Tonin: Razbremenitev SMC-ja

Vodja NSi-ja Matej Tonin je dejal, da je po odločitvi vrhovnega sodišča odstop pričakovan, žal pa ničesar ne rešuje v povezavi s projektom drugega tira. "Odstop je prišel dve leti prepozno, saj se je v zadnjih dveh letih koalicija mučila in kljub dobrim gospodarskim kazalnikom ni uspela modernizirati temeljnih sistemov, ki jih Slovenija potrebuje za prihodnost. Odločitev premierja je razbremenitev političnega pritiska na SMC, saj sta se koalicijska partnerja dobro znašla, da sta vso negativno pozornost preusmerila na SMC," je v Odmevih povedal Tonin.

Brglez se strinja z odločitvijo predsednika vlade

Predsednik državnega zbora in podpredsednik SMC-ja Milan Brglez je v odzivu ob odstopu premierja Mira Cerarja na Facebooku zapisal, da se "strinja s predsednikom vlade" ter pri tem poudaril, da je takšna pot najodgovornejša ob dejstvu, ko praktično vsi "na vse mogoče in nemogoče načine ustavljajo nadaljnji razvoj države".



G. C.