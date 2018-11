Janša napovedal referendum o dogovoru o migracijah

Seja je bila zaradi spora med Möderndorferjem Tankom prekinjena

21. november 2018 ob 08:07,

zadnji poseg: 21. november 2018 ob 15:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Poslanci na izredni seji pretresajo globalni dogovor Združenih narodov o migracijah, ki mu opozicija nasprotuje. Zaradi zaostrene retorike so sejo morali celo prekiniti.

Izredna seja državnega zbora o dogovoru Združenih narodov o migracijah je za pol ure prekinjena, saj službe DZ-ja poslanca SMC-ja Janija Möderndorferja niso odvedle s seje, kot je to zahteval podpredsednik parlamenta Jože Tanko, ki je vodil sejo. To je zahteval, ker je po njegovem mnenju poslanec uporabljal zaničujoče izraze o drugih poslancih.

Möderndorfer je bil namreč kritičen do izjav opozicije glede dogovora in dejal, da je predlagatelj seje Janez Janša govoril o tem, da ni osnove za odločanje. "Gospod Grims, gospod Princ teme in vsi ostali, res je, ni osnove, ker sploh ne vem, o čem odločamo tukaj," je izjavil Mödenrdorfer.

Tanko zahteval, da Möderndorferja odstranijo iz dvorane

Tanko, ki je vodil sejo, je nato dejal, da je poslanec SMC-ja tudi sam v postopkovnem predlogu pred tem zahteval, da se o nikomer ne govori zaničujoče, in ga prosil, da to upošteva. Möderndorfer je to zahteval zaradi po njegovem mnenju zaničujočih izjav poslanca SNS-a Zmaga Jelinčiča. Tanko je napovedal, da bo Möderndorferju v nasprotnem primeru odvzel besedo. Zaničujoč je po Tankovem mnenju izraz Princ teme. Zahteval je tudi, da se Möderndorfer poslancu, ki ga je tako poimenoval, opraviči.



Ker ga poslanec SMC ni upošteval, mu je podpredsednik DZ izrekel dva opomina in mu nato odvzel besedo. Od služb DZ pa je zahteval, da ga odvedejo s seje. Sprva je sejo prekinil za pet minut, nato pa še za pet, ker tega niso storile. Nazadnje je sejo prekinil še za pol ure in sklical srečanje predsednikov poslanskih skupi

Opozicija nasprotuje sporazumu

Poslanci opozicije vladni podpori sporazumu nasprotujejo, češ da enači nezakonite in zakonite migracije. Janez Janša je v imenu predlagateljev seje dejal, da pojem nezakonitih migracij v deklaraciji ni omenjen in da je bil postopek potrjevanja tega dokumenta protiustaven. Vlada je po njegovih besedah dokument podprla, ne da bi o tem potekala kakšna politična ali pravna razprava. Napovedal je vložitev zahteve za posvetovalni referendum o dogovoru. Prepričan je, da bi moral o dogovoru najprej razpravljati parlament in nato vlada, ne pa da je parlament o tem razpravljal kot zadnji. "Tako nam niste pustili druge možnosti, kot da vložimo zahtevo za posvetovalni referendum," je dodal.

Meni tudi, da ima ta "akt lažen naslov, saj ne gre za globalni dogovor". Če katera koli stalna članica Varnostnega sveta ZN ne sodeluje v nekem dogovoru, potem to ni globalni dogovor, je poudaril Janša.

Tudi Jernej Vrtovec (NSi) je povedal, da v besedilu piše, da so migracije temelj blaginje, pri čemer pa ne navaja nobene raziskave, ki bi to utemeljevala. Poudaril je še, da dogovor ne vsebuje akcijskega načrta za odpravljanje vzrokov migracij v izvornih državah. Matej Tonin (NSi) pa je poudaril, da trditve, da je dogovor neobvezujoč, ne držijo. "Če je nezavezujoč, potem ga ne potrebujemo, ampak mi mislimo, da na dolgi rok bo ta dokument zavezujoč," je izpostavil.

Dogovor ni zavezujoč

Vlada pa zagotavlja, da dogovor v ničemer ne posega v suverenost države in ne spreminja definicij nezakonitih prestopov meja. Zunanjemu ministru Miru Cerarju se zdi ključno, da Slovenija s pristopom k temu dogovoru ostaja v skupini več kot 150 držav, "da bomo skupaj urejali tisto, česar ne more nobena država urejati sama, to so množične migracije in nezakonite migracije". Zagovornice dogovora so tiste države, ki stojijo za vrednotami, med katerimi je tudi varnost. To je glavnina jedrnega dela EU-ja in tudi druge države, kot sta Švica in Sveti sedež, je dodal minister.

Poudaril je še, da je bil postopek sprejemanja v skladu s pravili in ustaljeno prakso, kar je ugotovila tudi zakonodajnopravna služba DZ. "Gre za politični dokument, ki ni pravno zavezujoč. Je pa politično zavezujoč," je izpostavil. V izjavi za novinarje pa je Cerar ostro kritiziral opozicijo, da "straši ljudi z zavajanjem, številnimi neresnicami in namenskimi lažmi", da bi pridobivala politične točke.

Zunanje ministrstvo je objavilo delovni prevod globalnega sporazuma

Koalicija podpira rešitve ZN-ja

V SMC-ju se strinjajo, da je treba migracijske procese urediti na globalni ravni. Robert Pavšič iz LMŠ-ja je poudaril, da ni nobenega zagotovila, da bodo migrantska vprašanja s tem sporazumom rešena. Milan Brglez (SD) je poudaril, da dogovor ločuje ter različno obravnava begunce in različne kategorije migrantov in da bo tujce obravnavala Slovenija v skladu z našo ustavo, našimi zakoni in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo našo državo.

"Nikakor se ne morem strinjati s tistimi, ki menijo, da razvojna pomoč tem državam ni pomembna. Treba je tem ljudem pomagati, da vzpostavijo pogoje in infrastrukturo, ki bo tudi njim omogočila gospodarsko rast, normalno življenje in zaposlitve," pa je povedala poslanka SAB Maša Kociper.

Ivan Hršak (DeSUS) je izpostavil, da upravljanje z migracijami predstavlja pomembno sestavino pri zagotavljanju varnosti tako v Sloveniji kot v svetu. Z odmikom od dogovora ZN bi se umaknili od iskanja rešitev na mednarodnem nivoju, umaknili bi se preprečevanju ilegalnih migracij in sodelovanju v boju s tihotapci ter pomoči najbolj ranljivim skupinam.

Levica pogreša zaveze

Trditve opozicije, da dokument uvaja cenzuro, jemlje suverenosti državam in zahteva spremembe ustavne ureditve so medtem po mnenju poslanca Levice Mateja T. Vatovca "sredstva propagande". "V Levici vidimo njegovo največjo pomanjkljivost ravno v tem, da ni zavezujoč."

Jelinčičev nastop razburil

Po mnenju predsednika opozicijske SNS Zmaga Jelinčiča pa gre pri dogovoru za "izdajo slovenskega naroda". Po njegovih besedah se bodo lahko migranti "prosto gibali povsod in imeli večje pravice." Jani Möderndorfer (SMC) je Jelinčičev nastop označil za nesramnega in zaničujočega ter izrazil pričakovanje, da bodo predsednik in podpredsedniki DZ takšen govor v prihodnje ustavili in poslanca opozorili.





.

Protest nasprotnikov deklaracije

Pred parlamentom se je ob začetku seje zbralo okoli 200 protestnikov, med drugim je k protestom pozval predsednik SDS-a Janez Janša. Na transparentih so imeli protestniki zapisane pozive vladi, naj globalnega dogovora ne sprejme, in napis Slovenijo Slovencem 2018.

A. S., La. Da.