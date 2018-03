Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Joško Joras bo glasove nabiral na Koroškem. Foto: BoBo

Joško Joras na volitve s stranko Zedinjena Slovenija

Prvi lokalni odbor so ustanovili v Piranu

30. marec 2018 ob 19:27

Piran - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na državnozborskih volitvah bo nastopila tudi stranka Zedinjena Slovenija, ki je z ustanovitvijo prvega lokalnega odbora v Piranu danes napovedala kandidaturo Joška Jorasa in Duše Krnel Umek za poslanca oz. poslanko. Joško Joras bo glasove nabiral na Koroškem.

Joško Joras je že bil piranski občinski svetnik med letoma 1998 in 2002, leta 2002 je kandidiral za predsednika države, leta 2004 pa za poslanca na listi SLS-a. Iz te stranke je lani izstopil. Na bližnjih državnozborskih volitvah bo kandidiral za Zedinjeno Slovenijo, a ne v piranskem okraju, ampak predvidoma v dravograjskem: "Meni so en velik navdih občani ali Slovenci iz Libelič, ko to zgodovino berem in poznam to problematiko, sem preprosto rekel - tam imajo ljudje več občutka za narodnost ali pa za narodno povezanost."

Joras pravi, da se od 29. junija ob razglasitvi oz. 29. decembra ob uveljavitvi arbitražne razsodbe zanj ni nič spremenilo, niti stalno bivališče: "V tistem trenutku, ko bodo pa oni izbrisali hišno številko Sečovlje 1 na parceli 4651, v tistem trenutku bom jaz eden od izbrisanih na tem območju."

Stalno bivališče sicer na kandidaturo za poslanca ne vpliva. Slovenci, ki so zaradi arbitražne sodbe ostali na Hrvaškem, bodo kmalu dobili nakazan prvi del odškodnin, če so se odločili, da se želijo preseliti v Slovenijo. Čas za dokončno odločitev imajo do decembra. Jorasa zagotovo ne bo med njimi.

VIDEO Joras bo kandidiral za poslanca

Tjaša Škamperle, Radio Slovenija