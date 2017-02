Kaj lahko stori potrošnik ob splošni podražitvi televizijskih paketov? Nič.

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 40 glasov Ocenite to novico! Televizija je za ljudi še vedno 'svetinja'. Foto: Reuters Telemach ni dvignil cene zato, ker imajo ravno oni od tega, kar je naredil PRO Plus, daleč največje koristi, saj je večina ljudi, ki ni imela druge možnosti kot spremljanje prizemne televizije, zdaj šla na Telemachovo satelitsko platformo Total TV, na drugi strani pa je treba vedeti, da so lastniška razmerja zelo zoprna in zapletena za raziskovanje, tako da načeloma gotovo Telemach ne bo kupil PRO Plusa, pač pa se bodo dogovorili dva, tri ravni višje, lastniki so ameriški skladi. Zakaj Telemach edini ni dvignil cene? Zadeve bi se na trgu nekako lahko uredile edino, če bi vsaj eden od velikih operaterjev PRO Plusu rekel ne, a to se ni zgodilo, je dejal Boštjan Okorn iz ZPS-ja. Foto: Osebni arhiv Po Okornovih besedah bi zagato lahko rešili z medijskim zakonom in zahtevo, da morajo operaterji ponujati v osnovnem paketu le brezplačne in lokalne programe, vsi plačljivi pa bi morali biti na voljo dodatno za doplačilo. Foto: BoBo Glasni so predvsem tisti, ki bodo za vedno zapustili klasično televizijo, in teh več kot nekaj tisoč ni, za večino ljudi pa je medtem televizija še vedno svetinja, kar dokazujejo glavne PRO Plusove oddaje, ki imajo še vedno izjemno veliko gledanost. Televizija kot "svetinja" Nihče ni pomislil, da bo največja komercialna televizija položaj izkoristila tako, da se bo prosto odločala ali bo na voljo prek antene in koliko bo potem zaračunala operaterjem. Foto: BoBo Zadeve bi se na trgu nekako lahko uredile edino, če bi vsaj eden izmed velikih operaterjev PRO Plusu rekel ne, a to se ni zgodilo in v danem trenutku so zmagovalci vsi razen potrošnikov, saj operaterji ne bodo imeli s tem nobenega stroška. Zmagovalci so vsi razen potrošnikov Ljudje so pri operaterjih 'zabetonirani' z raznimi trojčki in četvorčki. Foto: Reuters Takoj bi bil za to, da naredimo eno veliko akcijo in se vsi odjavimo, ampak se bojim, da ne bi dobili dosti več kot nekaj tisoč ljudi, šele pri res velikem številu odjav bi se operaterji zamislili, a kaj takega je nemogoče doseči, ker imamo na eni strani ljudi, ki se ne odzovejo praktično na nič, po drugi strani so ljudje pri operaterjih "vezani" v različnih trojčkih in četvorčkih, kar pomeni, da bi si morali urediti ločen internet, mobilno telefonijo itd. Kdaj bi se operaterji zamislili? Sorodne novice Je PRO Plus z novimi paketi kršil pravila konkurence? Podražitve paketov s televizijo: "Trg medijskih vsebin se je izrodil" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kaj lahko stori potrošnik ob splošni podražitvi televizijskih paketov? Nič.

"Operaterji vedo, da so potrošniki zabetonirani"

2. februar 2017 ob 18:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Televizija je še vedno "svetinja", po drugi strani pa na zdajšnjem nekonkurenčnem medijskem trgu neke alternative ni, medtem ko bo AVK zelo težko PRO Plusu kar koli očital, je dejal Boštjan Okorn.

Ima PRO Plus prav, ko pravi, da bodo pred Agencijo za varstvo konkurence (AVK) dokazali, da je vse po črki zakona? "PRO Plus ima načeloma tukaj prav, a predvsem zato, ker v tem času, ko je postajal vse večji igralec na trgu, nihče ni preprečil oz. pomislil na to, da bo največja komercialna televizija ta položaj izkoristila tako, da se bo prosto odločala, ali bo na voljo prek antene in koliko bo potem zaračunala operaterjem," je v pogovoru za MMC pojasnil Boštjan Okorn z Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Na medijskem področju ni določeno, kaj je to prevladujoči igralec na trgu in kako se mora obnašati, kot je to določeno na telekomunikacijskem področju, kjer veljajo za največja dva operaterja posebna pravila, je dodal.

Agencija bo morala dokazovati, da gre za tako pomembnega igralca na trgu, da se ne more in ne sme obnašati tako, kot sam hoče, ampak ker tega v zakonih ni, bo to zelo težka naloga, je menil Okorn. "Brez res dobrih zakonskih argumentov druga stran zadeve mirno zavrže na sodišču," je opisal problematiko učinkovitosti slovenskega AVK-ja in dodal, da bi bilo dobro, če bi se iz takih zgodb kaj naučili in začeli resno popravljati zakonodajo. Druga stvar pa je po njegovih besedah težava domnevnega kartelnega dogovarjanja pri spremembi cene, kar bo ravno tako težko dokazati, saj gre za logičen potek dogodkov v smislu, da so vsi podražitev izvedli v prvem mogočem trenutku na začetku naslednjega meseca.

Rešitev v medijskem zakonu?

"Zadeve bi se na trgu nekako lahko uredile edino, če bi vsaj eden izmed velikih operaterjev PRO Plusu rekel ne, a to se ni zgodilo in v danem trenutku so zmagovalci vsi razen potrošnikov, saj operaterji ne bodo imeli s tem nobenega stroška," je še pojasnil, da trenutno na trgu ni konkurenčnih razmer, in dodal, da se je PRO Plusu že zdaj plačevalo za programe BRIO, OTO in KINO. Podobno so si domnevno monopolni položaj prisvojili na oglaševalskem trgu, ko so oglaševalce omejevali s prepovedjo oglaševanja na konkurenčnih televizijah itd., je primerjal. "PRO Plus se je izgovarjal, da to ni res, a takrat jim je AVK izdal odločbo in kazen, a so se potem rešili," je spomnil.

Po Okornovih besedah bi zagato lahko rešili z medijskim zakonom in zahtevo, da morajo operaterji ponujati v osnovnem paketu le brezplačne in lokalne programe, vsi plačljivi pa bi morali biti na voljo dodatno za doplačilo. Operaterjem to seveda ne bo všeč, a tu bi moral z odločnim nastopom vmes poseči regulator in uporabniku omogočiti možnost izbire, takšen osnovni paket pa bi potem stal nekje od pet do deset evrov, je menil. "Kapital vedno zmaga in nikoli ne gleda na dobro potrošnikov, ko reče, pa saj je na voljo 200 programov," se je pošalil.

"Zabetonirani potrošniki"

Kaj lahko sploh stori potrošnik? "Takoj bi bil za to, da naredimo eno veliko akcijo in se vsi odjavimo, ampak se bojim, da ne bi dobili dosti več kot nekaj tisoč ljudi, šele pri res velikem številu odjav bi se operaterji zamislili, a kaj takega je nemogoče doseči, ker imamo na eni strani ljudi, ki se ne odzovejo praktično na nič, po drugi strani so ljudje pri operaterjih "vezani" v različnih trojčkih in četvorčkih, kar pomeni, da bi si morali urediti ločen internet, mobilno telefonijo itd.," je opozoril, da so operaterji "zabetonirali naročnike", hkrati pa ni pametne alternative, če hočeš še naprej gledati televizijo.

"Glasni so predvsem tisti, ki bodo za vedno zapustili klasično televizijo, in teh več kot nekaj tisoč ni, za večino ljudi pa je medtem televizija še vedno svetinja, kar dokazujejo glavne PRO Plusove oddaje, ki imajo še vedno izjemno veliko gledanost," je navedel, da ljudje še vedno strastno gledajo resničnostne šove in različne telenovele. A Okorn opozarja, da bo generacijo internetno pismenih mladih omenjeno dogajanje popolnoma odvrnilo od klasične televizije in se bodo preusmerili na sodobnejše načine gledanja televizije prek spleta. "Teh ljudi operaterji gotovo ne bodo nikoli več dobili nazaj," je dodal.

V prihodnosti bi lahko pobudo prevzel mobilni internet. "Simobil že ima eno ponudbo neomejenega prenosa podatkov ob sicer omejeni hitrosti, kar bi že lahko bilo zanimivo za ne preveč zahtevne uporabnike, saj se pri tej hitrosti že da spremljati televizijo," je omenil eno izmed mogočih alternativ za prihodnost.

.

AVK: Neučinkoviti dvojni postopki

Na Agenciji za varovanje konkurence (AVK) so za MMC pojasnili, da morajo v primerih kršitev zakona o varstvu konkurence voditi dva postopka, in sicer najprej upravnega, ko ta potrdi kršitev, pa še prekrškovnega.

.

Takšna ureditev je izredno zamudna in neučinkovita in se pogosto vleče več let, postopka pa sta predmet presoje upravnega in vrhovnega sodišča (upravni postopek) in okrajnega, okrožnega in vrhovnega sodišča (prekrškovni postopek).

.

Težava nastane, ker pogosto upravna in prekrškovna sodna veja drugače razumeta, kaj predstavlja bit kršitve, so še navedli.

.

Potem ko se kršitev ugotovi v upravnem postopku, agencija izda upravno odločbo o ugotovitvi kršitve in naloži ukrepe za odpravo. Po ugotovljeni kršitvi v prekrškovnem postopku pa lahko agencija podjetju naloži globo v višini 10 odstotkov letnega prometa podjetja.



.

Manko strategije in regulacije

"Zdi se, da je fino, da imamo vse v kablu, a hkrati smo pozabili, da smo s tem popolnoma izgubili konkurenco na trgu. Zdaj je potrošniku zelo težko kar koli pametnega svetovati, če bi želel še naprej gledati televizijo kot do zdaj," je poudaril in dodal, da primanjkuje konkurence kabelskim in IP-operaterjem v obliki prizemnega oddajanja, ki bi omogočalo gledanje veliko programov.

Regulatorji bi morali narediti dve stvari, in sicer uvesti neko pametno strategijo prizemnega oddajanja, ki bi omogočala oddajanje plačljivih programov prek prizemne televizije oz. antene, druga stvar pa je regulacija trga operaterskih ponudnikov. "Vsaj dva operaterja sta hkrati tudi ponudnika televizijskih vsebin, eden izmed njiju pa povrhu dobavlja še komercialna sporočila, se pravi, hkrati nastopa na treh trgih, kjer se tepe z drugimi operaterji in dobavitelji programov," je Okorn opozoril, da do zdaj ni bilo narejeno dovolj, da bi takšne anomalije regulirali, če že ne preprečili.

"Konkreten primer takšnega ravnanja je Telemach in njegov program Sport Klub, kjer je prihajalo do konkretnih pritiskov na operaterje, da morajo Sport Klub dati v svoje programske sheme pod Telemachovimi pogoji, ki tako dobi konkurenčno prednost pred drugimi operaterji, ki enostavno pokleknejo," je izpostavil in povedal, da bi bili Telemachovi pogoji veliko slabši, če ne bi bil hkrati tudi sam operater.

Zakaj so vsi razen Telemacha dvignili ceno?

"Telemach ni dvignil cen zato, ker imajo ravno oni od tega, kar je naredil PRO Plus, daleč največje koristi, saj je večina ljudi, ki ni imela druge možnosti kot spremljanje prizemne televizije, zdaj šla na Telemachovo satelitsko platformo Total TV, na drugi strani pa je treba vedeti, da so lastniška razmerja zelo zoprna in zapletena za raziskovanje, tako da načeloma gotovo Telemach ne bo kupil PRO Plusa, pač pa se bodo zmenili dva, tri nivoje višje, lastniki so ameriški skladi," je odgovoril Okorn in dodal, da bi takrat "kakšno morali reči regulatorji", če se bo to res zgodilo.

"PRO Plus ni vrh ledene gore, ampak je porušil goro, ki se je sestavljala že zadnjih 20 let, ko so operaterji plačevali za predvajanje predvsem tujih programov in se nismo niti zavedali, da dejansko večina programov za predvajanje dobi plačano," je izpostavil in dodal, da ne gre za plačevanje operaterjev zgolj za komercialne programe, filmske, dokumentarne ali športne, pač pa tudi za čisto navadne programe nacionalnih televizij drugih držav. "PRO Plus je naredil samo to, kar vsi tuji programi delajo že ves čas, seveda za bistveno višjo ceno, ker se zavedajo svojega položaja na trgu," je dodal.

Eno glavnih napak operaterjev Okorn vidi v brezplačnem ponujanju možnosti ogleda za nazaj oz. timeshifta, ki omogoča ogled brez oglasov, to pa komercialnim televizijam ne more biti všeč, saj je začelo odžirati oglaševalski denar. "Anomalijo bi lahko odpravili tako, da bi bil normalen program brezplačen oz. poceni, kdor bi hotel timeshift, pa bi to moral plačati, ker gre za dodatno ugodnost," je sklenil.

Gorazd Kosmač