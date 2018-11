Kandidati za novomeški županski stolček o prometu, klientelizmu in romski problematiki

8. november 2018 ob 17:05,

zadnji poseg: 8. november 2018 ob 18:31

Novo mesto - MMC RTV SLO

Kandidatka in trije kandidati za župana oziroma županjo Novega mesta so na drugem programu Televizije Slovenija razpravljali o prenatrpanem prometu, zapostavljeni infrastrukturi ter korupciji in klientelizmu.



Novo mesto je med najbolj razvitimi mestnimi občinami, a med najslabšimi, kar zadeva infrastrukturo. "Predvsem sem vesel pozitivne spremembe, med najrazvitejšimi smo prišli na vrh v preteklem letu. Strinjam pa se, da je ogromno infrastrukturnih projektov, ki čakajo že 20, 25 let," je pojasnil aktualni župan Gregor Macedoni, ki ga predlagata Boštjan Grobler in skupina volivcev, in dodal, da zagate infrastrukture rešuje občinska strategija razvoja, ki so jo sprejeli za prihodnjih 15 let.

Alenka Muhič, ki jo predlaga Zveza za Dolenjsko, meni, da je težava v tem, da vsaka nova politična garnitura v občini postavi svoje prioritete, medtem ko bi bilo treba slediti zastavljenim smernicam. Izpostavila je, da je kljub nekaterim dobro izpeljanim projektom v Novem mestu podeželje v občini še vedno precej zapostavljeno.

Rok Mežnar, ki ga predlaga stranka Dobra država, se je strinjal, da je strategija razvoja na področjih turizma, prometa, športa že določena, načrtov, ki so zastavljeni za 15, 20 let, se je treba držati, meni Mežnar.

Potrebnih bi bilo več pogovorov z velikimi podjetji, ki so pod določenimi pogoji pripravljena vlagati v občinske projekte, pa je poudaril Jože Kobe, ki ga predlaga stranka GAS.

Novomeščani nezadovoljni s stanjem v prometu

Skoraj polovica Novomeščanov je nezadovoljnih z razmerami v prometu. Mežnar meni, da je rešitev v obvoznici, izgradnji tretje razvojne osi in v novih garažnih hišah, ki so že vključene v strategijo prometnega razvoja občine. Mežnar je izpostavil tudi to, da je Macedoni na začetku mandata obljubil novo parkirno hišo, ki pa je ni zgradil.

"Glede garažnih hiš lahko povem, mislim na parkirišča ob mestnem jedru, da smo že po nekaj mesecih vzpostavili parkirišča v Kandiji, zato smo lahko tudi šli v prenovo mestnega jedra, takoj smo začeli načrtovanje garažne hiše pod Kapitljem, tu se je zapletlo s stališči zavoda za varstvo kulturne dediščine, a smo že dosegli preboj," je glede parkirišč v mestnem jedru dejal Macedoni in dodal, da bosta še dve garažni hiši zgrajeni na obrobju središča mesta.

Muhičeva meni, da je s Kapitljem treba nadaljevati, prav tako s parkiriščem na Težki Vodi. Predlagala je tudi parkirišča ob mestnih vpadnicah z možnostjo mestnega avtobusa, ki ljudi pripelje v središče mesta.

Glede kolesarskih stez v mestu je Kobe dejal, da je treba končati že načete projekte, in sicer od Žabje vasi proti Ločni, naprej proti severni obvoznici, v smeri Topniške ceste in druge. "Upam, da bo to omogočilo varnejši promet, kot je zdaj," je dodal. Mestni potniški prevoz v mestu lahko poimenujemo zgolj "občasni prevoz", saj poteka zgolj v jutranji in popoldanski konici, je Kobe opozoril in dodal, da je nujna uvedba normalnih rednih linij.

Klientelizem in korupcija

To sta očitka, s katerima se župani pogosto srečujejo. V zadnjem mandatu se je število zaposlenih na občini občutno povečalo, medtem ko se v kampanjah vedno obljubljajo reorganizacije in racionalizacije. Kdo je dobil te zaposlitve? Je v službo prišel tudi kakšen posel?

Župan Macedoni je zavrnil očitek, da je svojim prijateljem (podjetje Konvikt) omogočal službe in dobre zaslužke z občinskimi posli. "Vi veste, kakšna so pravila v javnem sektorju, vsa naročila gredo prek javnega naročanja, tam ni bilo popolnoma nič spornega," je odvrnil.

Ko se je Muhičeva pred leti zaposlila na občini, so nepotizem sicer očitali tudi njenemu očetu, ki naj bi ji "priskrbel službo". Če bo izvoljena, obljublja, da bo na občini naredila "pregled in prevetritev domnevno spornih zaposlitev in poslov". Kar zadeva Konvikt, je dejala, da "je ob prenovi stadiona dobil plačilo za vodenje te investicije", kar doslej ni bila praksa.

Kobe, ki je zaposlen v občinskem uradu za prostor in razvoj, je zagotovil, da bo, če bo izvoljen, prakso polovičnih delovnih časov zaposlenih na občini prekinil oziroma tiste, ki so zdaj tako zaposleni, povabil k polnemu sodelovanju.

Mežnar je o korupciji in nepotizmu dejal, da "ne pozna nobenega strica iz ozadja in nima nobene zgodovine v gospodarstvu in politiki".



Romska problematika

Naredi občina dovolj, da bi več kot odstotek Romov končalo osnovno šolo? Na območju občine je prav tako 99 odstotkov Romov brezposelnih. Kako bi se lotili težave?

Kobe je dejal, da mora občina zagotoviti osnovne pogoje za življenje, zagotoviti infrastrukturo, da bi tudi ti prebivalci lahko normalno živeli. "Kot župan se bom zavzel, da se bo uredila infrastruktura v romskih naseljih," je dejal.

Od države je novomeška občina za reševanje problematike pridobila 3,5 milijona evrov. "Ne trdim, da se bo vse uredilo v roku nekaj let, tu še dolgo ne bo zmagovalca, smo pa na področju izzivov te problematike stvari končno začeli premikati," je pojasnil Macedoni.

Mežnar bi stopil do Romov in jih vprašal, zakaj ne hodijo v šolo. "Vprašati je treba starše, zakaj otrok ne pošiljajo v šolo, zakaj jih ne okrcajo, ker ne pridejo v šolo, treba je pristopiti do problema in potem oblikovati strategijo, ki bo prinesla rešitve," je dejal.

Muhičeva je dejala, da je najpomembneje, da se poskrbi za to, da Romi končajo vsaj osnovno šolo in se izučijo kakšnega poklica. "Zavzela bi se za to, da se čim prej integrirajo med nas in živijo na način, kot živimo drugi občani," je navedla.

Kandidati za župana Novega mesta:

Alenka Muhič, ki jo predlaga Zveza za Dolenjsko,

Gregor Macedoni, ki ga predlagata Boštjan Grobler in skupina volivcev,

Rok Mežnar, ki ga predlaga stranka Dobra država,

Jože Kobe, ki ga predlaga stranka GAS.

Posnetek soočenja, ki je potekalo v Trdinovem domu v Novem mestu, si lahko ogledate spodaj.

