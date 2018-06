Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V sindikatih opažajo, da so se tudi vodilni začeli zavedati, da so razmere ušle izpod nadzora, vendar so po mnenju sindikalistov do te ugotovitve prišli prepozno. Foto: BoBo Pravosodni policisti so tako postali zaporniki, zaporniki pa osebe z vsemi pravicami SDOS in SDP Sorodne novice Nekdanji zapori v Mariboru potrebni obnove, a najprej je treba izbrati pravo idejo Svet Evrope: Slovenski zapori niso več prenatrpani Dodaj v

Kaotično stanje v zaporih, sindikalisti zahtevajo odstop vodilnih

Kadrovska podhranjenost

11. junij 2018 ob 15:09

Razmere v slovenskih zaporih so po navedbah SDOS-a in SDP-ja kaotične, sindikalisti odgovornost za nastale razmere pripisujejo vodstvoma ljubljanskega zapora in uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in zahtevajo njihov odstop.

Pravosodni policisti v ljubljanskem zaporu zaradi kadrovskega primanjkljaja razmer ne obvladujejo, nič bolje pa ni v drugih zaporih po Sloveniji. Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS) in Sindikat delavcev v pravosodju (SDP) na slabe razmere opozarjajo že desetletja, a stanje še nikoli ni bilo tako slabo kot je zdaj.

Med drugim opominjajo, da vsem zaprtim osebam niso zmožni zagotoviti spremstva na sodišče, zato nekaterim od njih neupravičeno podaljšujejo trajanje pripora. Od začetka leta do konca maja so tako morali odpovedati več kot 130 spremstev zaprtih oseb.

Varčevanje na račun policistov

Opozarjajo tudi na predolge razpisne postopke za pravosodne policiste. V devetih mesecih, kolikor trajajo, si namreč mnogi kandidati premislijo ali najdejo drugo zaposlitev. Tudi sicer je prijavljanja na prosta delovna mesta v ljubljanskem zaporu iz leta v leto manj. Na drugi strani pa bo več pravosodnih policistov v prihodnjih letih izpolnilo pogoje za upokojitev.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij si je po njihovih besedah dolgo zatiskala oči. Pristojni so varčevali "na račun in na plečih pravosodnih policistov". Z novim zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij in aneksom k pogodbi o zaposlitvi o neenakomerno razporejenem delovnem času so spremenili pravosodne policiste v sužnje sistema. "Pravosodni policisti so tako postali zaporniki, zaporniki pa osebe z vsemi pravicami," so poudarili v sindikatu.

Vse več bolniških staležev

Da so zadeve ušle izpod nadzora, so se začeli zavedati tudi vodilni, vendar prepozno. Pravosodni policisti so vse bolj izgoreli, število bolniških dopustov se povečuje, vse več je tudi odsotnosti zaradi psihične in delovne preobremenjenosti. Policisti se spoprijemajo tudi z vse več grožnjami zapornikov, grožnje pa večinoma ostajajo nekaznovane, redki niso niti fizični napadi na pravosodne policiste, še navajajo v sindikatih.

Vodstvi ljubljanskega zapora in uprave za izvrševanje kazenskih sankcij sta po njihovem mnenju v celoti odpovedali, saj nista pravočasno zagotovili ustreznih kadrovanj. Zato v sindikatih pričakujejo njihov odstop in zagotovitev ukrepov za vzpostavitev normalnega stanja, je še navedeno v sporočilu, pod katerega sta se podpisala predsednik sindikata SDOS v ljubljanskem zaporu Dalibor Didović in predstavnik SDP pri upravi Marcel More.

