Katičeva in Mattis pohvalila sodelovanje Slovenije in ZDA na področju obrambe

Mattis ceni prispevek Slovenije v Natu, a si želi več slovenskih izdatkov za obrambo

7. april 2018 ob 16:25

Washington - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Obrambna ministrica Andreja Katič, ki opravlja tekoče posle, je delovni obisk v ZDA sklenila s srečanjem z ameriškim obrambnim ministrom Jamesom Mattisom, ki je Slovenijo spodbudil k večanju obrambnih izdatkov.

Ministra sta na srečanju v Pentagonu ocenila, da so diplomatski odnosi med Slovenijo in ZDA tudi po 26 letih od vzpostavitve izredno prijateljski in potekajo na številnih področjih sodelovanja. Sogovornika sta govorila o bilateralnem sodelovanju, razmerah v Evropi in na Zahodnem Balkanu ter o sodelovanju znotraj zveze Nato, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Vse od osamosvojitve Slovenije poteka tudi odlično sodelovanje na obrambnem in vojaškem področju, ki je za našo državo strateškega pomena, saj sta državi zaveznici in partnerici v Natu.

"Cenimo prispevek Slovenije v misijah Nata na Kosovu in v Afganistanu. Prepoznavamo politična prizadevanja za vzdrževanje mednarodnih razmer v tujini z vašimi oboroženimi silami, medtem ko imate težave tudi doma, zato se vam zahvaljujemo za vašo podporo koaliciji v boju proti Islamski državi in na drugih področjih, kjer služimo skupaj," je delovanje Slovenije v Natu in vojaško sodelovanje pohvalil Mattis.

Tesno zavezništvo, partnerstvo in prijateljstvo se kažejo tudi skozi odlično sodelovanje z Narodno gardo iz Kolorada, ki prav tako intenzivno poteka že 25 let, so na ministrstvu za obrambo poudarili v sporočilu za javnost.

Slovenija hvaležna za izobraževalno podporo

Kot je poudarila ministrica, je Slovenija ZDA hvaležna za intenzivno podporo in pomoč na področju vojaškega izobraževanja in usposabljanja, ki potekata skozi številne programe, skupne vojaške vaje in druge vzpostavljene mehanizme.

Ministrica se je zahvalila za pomoč ZDA pri vzpostavitvi šole za usmerjevalce združenega ognja (AGOS) in podporo pri izvajanju regionalnega programa usposabljanja usmerjevalcev združenega ognja (JTAC). Ta mednarodni program Slovenska vojska v Cerkljah ob Krki uspešno izvaja tako za svoje potrebe kot tudi za številne udeležence iz drugih zavezniških držav, tudi iz ZDA.

Mattis pozval k povečanju obrambnih izdatkov

Ministra sta spregovorila tudi o delitvi bremen v zavezništvu, pri čemer je obrambni sekretar Mattis poudaril nujnost izpolnjevanja političnih zavez glede povečanja obrambnih izdatkov. Na te zaveze je treba gledati z vidika zagotavljanja sredstev za izboljšanje nacionalnih obramb zaveznikov, kar posledično pomeni tudi večjo varnost Nata kot celote, je sporočil Mattis.

Katičeva in Mattis sta izmenjala tudi stališča do varnostnih razmer v širši evropski regiji, vključno z Zahodnim Balkanom. Krepitev varnosti na Zahodnem Balkanu je za Slovenijo strateškega pomena, zato tudi največji delež pripadnikov Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah ohranjamo prav v tej regiji, je povedala Katičeva.

Slovenija podpira angažiranje Nata v tej regiji, prav tako je močno naklonjena rešitvi odprtega vprašanja glede imena Makedonije in podpira njeno vključitev v Nato. Prav tako Slovenija podpira začetek akcijskega načrta za članstvo Bosne in Hercegovine, kar bi pozitivno vplivalo na stabilnost v tem delu Evrope, so še sporočili z MORS-a.

Katičeva obljublja povečanje sredstev

Ministrica je obrambnega sekretarja Mattisa tudi seznanila, da je Slovenija izvedla strateški pregled obrambe v letu 2016, v okviru katerega je bila ena najpomembnejših ugotovitev potreba po povečanju finančnih sredstev.

Glede prihodnjega razvoja in modernizacije Slovenske vojske je ministrica ameriškemu kolegu povedala, da je vlada v tem mandatu zaustavila padanje obrambnih izdatkov in trend obrnila navzgor. Tako je Slovenija že zagnala program modernizacije predvsem v okviru gradnje dveh bataljonskih bojnih skupin, katere temelj so osemkolesniki, je poudarila.

"S sekretarjem Mattisom sem govorila tudi o nameri Slovenije, da se pridruži mednarodni organizaciji OCCAR (Organizacija za sodelovanje na področju skupnega oboroževanja, v kateri so Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Španija in Velika Britanija), in na kakšen način bomo potem nadaljevali modernizacijo Slovenske vojske," je povedala Katičeva.

Slovenska vojska v mednarodnih operacijah

Slovenija je s pripadniki in pripadnicami Slovenske vojske navzoča v številnih mednarodnih operacijah in misijah. Največji delež je na Zahodnem Balkanu, s 50 pripadniki v kanadskem bataljonu pa sodelujemo tudi v Natovi misiji Prednja prisotnost v Latviji. Navzoči ostajamo tudi v Afganistanu in Iraku, s čimer prispevamo k širši varnosti mednarodnega okolja, poudarjajo na MORS-u.

"Če se primerjamo z drugimi članicami Nata, je Slovenija po sodelovanju v mednarodnih operacijah in misijah v samem vrhu. Naš prispevek je zelo cenjen," je povedala ministrica.

Pojasnila je, da o negativni oceni, ki jo je Slovenska vojska dobila v Sloveniji, z Mattisom nista govorila. "Vse vojske se srečujejo z bolj ali manj uspešnimi preizkusi, tako da se je tudi to, kar se je zgodilo v Sloveniji, že zgodilo tudi v drugi državi članici zavezništva," je še dejala Katičeva in izrazila pričakovanje, da se bodo te pomanjkljivosti že v kratkem času odpravile.

Mattis naj bi nekoč vrnil obisk

Ministrica je obrambnega sekretarja Mattisa povabila na obisk v Slovenijo, general pa po ministričinih besedah povabila ni zavrnil in prepričana je, da obisk nekega dne zagotovo bo. Sestanek z obrambnim sekretarjem Mattisom je bil sicer prvi obisk na tako visoki ravni v mandatu Cerarjeve vlade, po besedah Katičeve pa je srečanje potekalo bistveno dlje, kot je bilo sprva načrtovano.

V delegaciji ministrice Katič je bil tudi načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Alan Geder. Pred pogovori v Washingtonu je ministrica na povabilo načelnika Narodne garde Kolorada generalmajorja Michaela Loha skupaj z delegacijo obiskala Denver, kjer so med drugim skupaj zaznamovali 25 let sodelovanja s Slovensko vojsko.

J. R.