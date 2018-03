Ministrica za obrambo predstavila dodatne ukrepe za izboljšanje pripravljenosti SV-ja

Dodatne ukrepe je zahteval nekdanji premier Miro Cerar

22. marec 2018 ob 09:25,

zadnji poseg: 22. marec 2018 ob 19:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrica za obrambo Andreja Katič je premierju Miru Cerarju, ki opravlja le še tekoče posle, posredovala poročilo o ukrepih za dodatno usposabljanje bataljonske bojne skupine 72. brigade Slovenske vojske (SV).

V kabinetu predsednika vlade prejema poročila še niso mogli potrditi, saj se Cerar mudi na vrhu EU v Bruslju. V poročilu, ki nosi oznako tajnosti, ministrica pojasnjuje analizo stanja, potek certificiranja bataljonske bojne skupine in ukrepe za njeno dodatno usposabljanje.

Kmalu bo znana tudi letošnja letna ocena pripravljenosti SV-ja. Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor letno poročilo pričakuje do konca meseca.

Enota ni pripravljena za bojno delovanje

Februarsko preverjanje usposobljenosti bataljonske bojne skupine po standardih Nata Creval na Počku je razkrilo, da enota ni pripravljena za bojno delovanje. Zato se je zgodila zamenjava na čelu generalštaba Slovenske vojske (SV). Andreja Ostermana je zamenjal Alan Geder. 72. brigada pa je dobila novega poveljnika.

V poročilu obrambne ministrice, ki ga je predstavila na vladni seji, na kateri so zamenjali načelnika generalštaba, je navedeno, da "je bila kadrovska popolnitev in opremljenost enote ustrezna, negativna ocena preverjanja se tako nanaša na priprave, vodenje in poveljevanje, gibanje na bojišču, vzdržljivost, premike in transport, medicinsko podporo, informatiko in komunikacije".

"Vzrok za tako stanje je glede na poročilo pomanjkljiva usposobljenost osebja," je tedaj dejal Cerar in poudaril, da iz rezultatov ocenjevanja izhaja, da se ukrepi za izboljšanje stanja v SV-ju, ki jih je že pred časom sprejela vlada, ne izvajajo s pričakovano dinamiko.

"Zato sem ji naložil, da mi najpozneje v enem mesecu predstavi dodatne ukrepe, s katerimi bo bojna bataljonska skupina dosegla končne operativne zmogljivosti," je dejal in dodal, da od ministrice pričakuje tudi splošne usmeritve za učinkovito porabo sredstev v vojski in ustreznejše opremljanje vojakov.

Dodatno usposabljanje bataljonske bojne skupine

Novi načelnik generalštaba Alan Geder je ob svoji predstavitvi napovedal, da se bo bataljonska bojna skupina v naslednjih mesecih popolnoma posvetila samo dodatnemu usposabljanju in ne bo opravljala nobenih drugih nalog. Ker bo kadrov za druge naloge v domovini zmanjkalo, je naložil poveljniku sil vpoklic pogodbene rezervne sestave, ki že poteka.

