Kje je Đuđićeva našla toliko denarja, kje je SDS našel Đuđićevo?

Lokalna policija v Prijedoru v Bosni in Hercegovini je pridržala novinarsko ekipo Sveta in 24UR. Dva novinarja in snemalca so na terenu iskali podatke o Dijani Đuđić. Medtem ko so po poročanju 24 ur intervjuvali mimoidoče, je do njih pristopila lokalna policija in jih na podlagi suma terorizma odpeljala na zaslišanje. Nato so jih izpustili.

Zunanji minister Karl Erjavec je pojasnil, da so takoj, ko so izvedeli za dogodek, zahtevali informacijo od slovenskega veleposlaništva v BiH-u, kjer so opravili poizvedbo na policiji.

Povedali so, da je policija na podlagi anonimnih prijav prebivalcev, ki so se prestrašili, ker niso vedeli, kdo so ljudje, ki poizvedujejo in sprašujejo, novinarsko ekipo peljala na policijsko postajo. Opravili so informativni pogovor.

Ko so videli, da gre za slovenske novinarje, pa so jih takoj izpustili, je dodal.