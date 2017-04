Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Na vrhu Triglava vse od leta 1895 stoji Aljažev stolp. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kmalu bo minilo 240 let od prve osvojitve Triglava

Gost je alpinist in zgodovinar Peter Mikša

27. april 2017 ob 07:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Od prve omembe Triglava na zemljevidu bodo kmalu minila tri stoletja, Triglav je od takrat vedno bolj postal simbol Slovencev in je danes eden najbolj prepoznanih točk naše države.

Ta teden na podkastu Številke govorimo o prav o Triglavu, ki je s svojo mitsko podobo buril domišljijo naših prednikov, okoli te gore pa se je v 19. stoletju krepil tudi slovenski nacionalizem.



Vabljeni ste, da v spodnji infografiki preverite le nekaj dejstev o naši najvišji gori, ki so ji lani namerili novo višino 2863,65 metra. V petek pa prisluhnite pogovoru z alpinistom in zgodovinarjem Petrom Mikšo, ki je pred dnevi izdal knjigo Triglav in Jakob Aljaž.

Slavko Jerič