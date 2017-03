Kmalu bomo ugotovili, ali tudi v Slovenijo dobivamo drugorazredno hrano

Kmetijski ministri napovedali primerjavo na evropski ravni

14. marec 2017 ob 14:44

Kmetijsko ministrstvo se o pregledu trga prehranskih izdelkov dogovarja z Zvezo potrošnikov Slovenije, je pojasnil kmetijski minister Dejan Židan. Dogovor naj bi sklenili v dveh tednih.

Primerjalne analize kakovosti prehranskih izdelkov z domačega in tujih trgov so opravile že Slovaška, Madžarska in pred leti tudi Češka. Temu zgledu bo v naslednjih tednih sledila tudi Slovenija. Analizo želijo izvesti na vsaj nekaterih segmentih, o čemer že potekajo dogovori med Zvezo potrošnikov Slovenije in kmetijskim ministrstvom, ki bo pregled trga tudi financiralo, je napovedal Židan.

"Že zdaj poteka veliko analiz hrane, a so usmerjene v ugotavljanje, ali je hrana varna za ljudi, ali se zapisani podatki na deklaracijah ujemajo s konkretno sestavo prehranskih izdelkov," je pojasnil Židan.

Multinacionalke delno različno sestavo argumentirajo s tem, da se tako prilagajajo regionalnim okusom in tudi kupni moči posameznih trgov. "Oba argumenta sta sprejemljiva, če je to na embalaži označeno. Če pa ni, gre za zavajanje porabnikov," je še poudaril minister in pribil, da ga zanima, koliko ljudi bi te izdelke potem še kupilo.

Napovedano ukrepanje na evropski ravni

Že več tednov javnost razburjajo izsledki primerjalnih analiz enakih izdelkov, ki so jih naredile nekatere države vzhodne Evrope in ki so pokazale slabšo kakovost izdelkov v teh državah kot na Zahodu. Kmetijski ministri EU-ja so se v začetku marca zato dogovorili, da bodo te očitke preverili s testiranjem na evropski ravni.



Na razlike v kakovosti hrane opozarjata Madžarska in Slovaška, ki zahtevata ukrepe proti tej praksi, ukrepe proti temu pa je nedavno napovedala tudi evropska komisarka za varstvo potrošnikov Vera Jourova, ki je takšne prakse označila za nesprejemljive.

A. Č.