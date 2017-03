Poudarki Pomarančna pijača brez pomarančnega soka Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Vzhodnoevropske države zahtevajo odpravo razlik v kakovosti hrane na trgovskih policah. Foto: Reuters Takšno testiranje smo pripravljeni izvesti, če bi bila za to zagotovljena javna sredstva, pri izvedbi bi se povezali tudi s češko potrošniško organizacijo, s katero že leta zelo dobro sodelujemo in skupaj testiramo. Zveza potrošnikov Slovenije Pomarančna pijača v eni državi vsebuje pomarančni sok, v drugi ga ne. Foto: freedigitalphotos.net Sicer pa je v zvezi z domnevno dvojno kakovostjo živil istih blagovnih znamk v različnih državah članicah stališče ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da je treba na ravni EU-ja zadevo raziskati in potrošnikom na območju celotne Evropske unije zagotoviti enako kakovost živil iste blagovne znamke, saj za razlikovanja po našem mnenju ni upravičenih razlogov. Ministrstvo za gospodarstvo Sorodne novice Poziv Bruslju k odpravi razlik v kakovosti hrane za Zahod in Vzhod Evrope Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kdo bo v Sloveniji nadziral, ali nam res prodajajo slabše izdelke kot v Zahodni Evropi?

Sektor za varstvo potrošnikov: Nismo pristojni

8. marec 2017 ob 10:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska uprava za varno hrano trdi, da nima pristojnosti za raziskave kakovosti enakih živil po Evropi, ki so jih izvedle primerljive ustanove na Slovaškem in Madžarskem.

Trditve, da se posamezni izdelki razlikujejo po tem, za kateri trg so namenjeni, v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ne morejo potrditi, saj izvajanje tovrstnih raziskav ni v njihovi pristojnosti, so glede zadnjih razkritij o različni kakovosti enakih izdelkov v Evropi pojasnili v upravi. Ob tem so dodali, da je primerjalno testiranje kakovosti različnih proizvodov v domeni nevladnih potrošniških organizacij.

V zvezi potrošnikov, ki se financira s članarinami, pa se sprašujejo, ali naj njihovi člani financirajo te teste.

Primerjalni testi so sicer redkost tudi v Evropi. Leta 2015 so ga za 23 izdelkov opravili na Češkem, kjer ga je takrat financirala evropska poslanka Olga Sehnalova, je pred kratkim poročal časopis Delo. Madžarski primerjalni testi, ki so prišli v javnost v začetku leta, pa naj bi bili stari že tri leta. Primerjalni test bodo v kratkem opravili tudi na Hrvaškem, kjer ga bo prav tako financirala evropska poslanka Biljana Borzan.

ZPS: Imamo omejitve

Zveza potrošnikov Slovenije je doslej sodelovala v mednarodnem primerjalnem testu lešnikovih namazov, kjer testi niso pokazali večjih odstopanj. "Vsekakor se zavedamo, da je testiranje prehranskih izdelkov izjemno pomembno tudi zaradi primerjav z izdelki, ki se pod identičnim imenom prodajajo v tujini oz. v trgovinah iste trgovske verige. Takšno testiranje smo pripravljeni izvesti, če bi bila za to zagotovljena javna sredstva, pri izvedbi bi se povezali tudi s češko potrošniško organizacijo, s katero že leta zelo dobro sodelujemo in skupaj testiramo," so pojasnili v zvezi.

Sami letno izvedejo od tri do štiri primerjalne potrošniške teste kakovosti tistih prehranskih izdelkov na slovenskem trgu, za katere na podlagi anket in poznavanja trga presodijo, da zanimajo porabnike, in v obsegu, ki si ga kot članska organizacija lahko privoščijo. Gre za izdelke, ki jih anonimno kupijo v trgovinah v Sloveniji.



Kdaj lahko govorimo o zavajanju

V upravi medtem poudarjajo, da so živila, ki izpolnjujejo določbe živilske zakonodaje tako z vidika varnosti kot kakovosti, dovoljena. Potrošnik pa mora na označbi prejeti vse potrebne informacije o izdelku, da lahko sprejme koristno odločitev o nakupu. Kadar se pojavljajo razlike v kakovosti istovrstnega živila iste blagovne znamke, lahko govorimo o zavajanju potrošnika, dodajajo.

Primerjalne raziskave izdelkov na slovenskem in na sosednjih trgih za zdaj ne načrtujejo. Če bodo pobude za sodelovanje, pa bi se vključili v okviru razpoložljivih sredstev.

Sektor: Nismo pristojni

Na ministrstvu za gospodarstvo deluje tudi sektor za varstvo potrošnikov in konkurence, a tam pravijo, da so pristojni predvsem za pripravo sistemskih predpisov s področja varstva potrošnikov in konkurence.

"Sicer pa je v zvezi z domnevno dvojno kakovostjo živil istih blagovnih znamk v različnih državah članicah stališče ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da je treba na ravni EU-ja zadevo raziskati in potrošnikom na območju celotne Evropske unije zagotoviti enako kakovost živil iste blagovne znamke, saj za razlikovanja po našem mnenju ni upravičenih razlogov," so še pojasnili na ministrstvu.

Kaj so ugotovili na Slovaškem

Slovaška je po poročanju tujih tiskovnih agencij februarja zaradi neetičnih praks izpostavila več multinacionalk. Izkazalo se je namreč, da so enaki izdelki pod enakimi blagovnimi znamkami, ki so na voljo na slovaških trgovskih policah, v trgovinah zahodnejših evropskih držav vsebovali boljše sestavine. V Vzhodni Evropi so bile sestavine bolj siromašne, "prave hrane" pa je bilo manj kot v Nemčiji in Avstriji. A odstopanja niso presegla okvira evropske zakonodaje, saj ta zahteva le jasen seznam vseh sestavin.

Slovaško kmetijsko ministrstvo je obsodilo tovrstno početje in razlikovanje med starimi in novimi članicami EU-ja. "Imamo en skupen trg in zdi se nam neetično, da se ustvarjata dva razreda potrošnikov," je takrat opozorila slovaška kmetijska ministrica Gabriela Matecna.

Polovica od 22 izdelkov, ki so jih testirali v slovaški prestolnici Bratislavi in v dveh avstrijskih mestih le 20 kilometrov stran, se je razlikovala po okusu, videzu in strukturi, je pojasnilo ministrstvo, ki se je sklicevalo na nacionalni urad za varno hrano.

Pomarančna pijača brez pomarančnega soka

Pomarančna pijača, ki jo je prodajala nemška veriga Rewe, na Slovaškem ni vsebovala pomarančnega soka, medtem ko ga enaka pijača v Avstriji je. Ta tudi ni vsebovala aditivov ali stabilizatorjev, so pokazali testi.

"Argument, da naj bi se multinacionalke le prilagajale različnim regionalnim okusom potrošnikov, ne vzdrži, saj si slovaški potrošniki zagotovo ne želijo v svoji hrani več aditivov in manj prave hrane," je bila ostra Matecna.

Coca-Cola v prodaji na Slovaškem je bila sladkana s cenejšim glukoznim sirupom, medtem ko je bila v Avstriji s sladkorjem.

Al. Ma.