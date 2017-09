Koalicija dosegla soglasje o redni in izredni uskladitvi pokojnin

Pri demografskem skladu nič bliže

25. september 2017 ob 22:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Koalicijski partnerji o demografskem skladu niso zbližali stališč, a so se dogovorili, da se bodo v širši sestavi še enkrat pogovorili, je dejala ministrica Mateja Vraničar Erman. So pa, kot pravi, dosegli soglasje o redni in izredni uskladitvi pokojnin.

Ministrica za finance je v izjavi novinarjem po koalicijskem srečanju pojasnila, da morajo na ministrstvu še preračunati finančne posledice uskladitve pokojnin v prihodnjem letu, a po prvih ocenah zagotavlja, da slednje ne pomeni odstopanja od temeljnih izhodišč nadaljnje javnofinančne konsolidacije.

V izjavi medijem po koalicijskem vrhu je predsednik DeSUS Karl Erjavec napovedal, da bodo v naslednjem letu pokojnine na podlagi zakona in koalicijske pogodbe usklajevali dvakrat, januarja in maja.

Glede demografskega sklada ni optimizma

Na koalicijskem vrhu so ponovno preverili stališča koalicijskih strank do odprtih vprašanj pri demografskem skladu. Ključno razhajanje je po besedah ministrice v konceptu demografskega sklada - ali je to portfeljski vlagatelj, ki skrbi za dodaten donos sredstev v pokojninsko blagajno, ali postane to upravitelj in lastnik strateških in pomembnih naložb države.

Erjavec glede dogovora o demografskem skladu ni preveč optimističen, pri čemer je poudaril, da ima drugačen poglede glede delovanja demografskega sklada predvsem SMC. Ponovil je, da v DeSUS želijo, da so vsa pomembna državna podjetja del demografskega sklada. Tako bi lahko po Erjavčevih besedah bodočim upokojencem zagotovili dostojne pokojnine.

Po besedah vodje poslanske skupine SMC Simone Kustec Lipicer pa glede demografskega sklada za zdaj kaže, da so v tako močnih konceptualnih razhajanjih, da že posegajo v dojemanje korporativnega upravljanja, čemu in na kakšen način naj sploh namenijo upravljanje z državnimi podjetji.

Erjavec: Glede arbitražne odločbe bom pripravil informacijo glede pravnih možnosti

Zunanji minister Karl Erjavec je v izjavi po koalicijskem vrhu ponovil, da Slovenija vztraja pri implementaciji arbitražne odločbe. Napovedal je, da bo v naslednjih tednih za vlado pripravil informacijo glede pravnih možnosti glede na to, da Hrvaška odločbe ne spoštuje. Gre zlasti za tožbe, na primer na evropsko sodišče v Luksemburgu, je pojasnil.

Prav tako je napovedal, da bo Slovenija izvajala suverenost tam, kjer je po arbitražni odločbi to dolžna. "Po navedbah premierja Mira Cerarja in ministrstva za notranje zadeve policija že sedaj izvaja pristojnosti, vendar bo seveda treba delo policije okrepiti," je dejal zunanji minister po današnjem vrhu koalicije.

Implementacija arbitražne odločbe in prilagajanje zakonodaje je ena stvar, reševanje vprašanj ljudi ob meji z interventnim zakonom pa je druga zadeva, je dodal. S tem se, kot je spomnil, ukvarja posebna medresorska skupina, ki bo individualno obravnavala vse primere.

SMC in DeSUS bosta iskali kompromis glede financiranja šolstva

Koalicijski partnerji so se na večurnem srečanju pogovarjali tudi o razhajanjih pri nekaterih zakonih. SMC in DeSUS bosta v prihodnjih dneh iskali kompromis glede financiranja zasebnega šolstva, koalicija pa se bo še pogovorila o noveli zakona o kazenskem postopku, če bo DS vložil veto, je napovedala vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipice

B. R.