Trda oreha koalicije: kdo bo plačeval demografski sklad in koga razjeziti pri delovni zakonodaji

Usklajevanja se nadaljujejo prihodnji teden

21. maj 2017 ob 11:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Koalicija se bo prihodnji teden poskušala uskladiti okoli odprtih vprašanj. Medtem ko reorganizacija CSD-jev ni več vprašljiva, pa predvideni demografski sklad in reforma delovne zakonodaje vladajoče še delita.

Predsednik vlade Miro Cerar je ministrico za delo, družino in socialne zadeve Anjo Kopač Mrak prejšnji teden okrcal, da "zdaj pa res že zamuja". Govoril je o prenovi delovnopravne zakonodaje in izrazil pričakovanje, da bo celovita reforma na mizo koalicije prišla v tednu ali dveh.

A kot kaže, se pogajanja tukaj komajda premikajo naprej, piše novinarka Slovenske tiskovne agencije Jerneja Vrtovec. Udeležene strani imajo precej različna pričakovanja in tudi petkovi pogovori ministrice s socialni partnerji niso prinesli napredka. V zadnjem predlogu so umaknili še omiljeno inačico odpovednega razloga nesposobnosti iz subjektivnih razlogov, s čimer so ujezili delodajalsko stran. Več o problematiki si lahko preberete tukaj.

CSD-ji z mrtve točke

Reorganizacija sistema centrov za socialno delo je bila dolgo na mrtvi točki tudi zaradi nesoglasij med SD-jem in DeSUS-om. Prejšnji teden so se premaknili naprej. Kaj predvideva predlog, ki bo prihodnji teden mogoče že na vladi? 16 območnih centrov za socialno delo, ki bi nase prevzeli administrativne naloge, obstoječih 62 centrov za socialno delo pa bodo organizacijske enote. Vendar naj shema ne bi bila opredeljena v zakonu, pač pa v uredbi, h kateri naj bi, kot zahteva DeSUS, soglasje dal DZ. Medtem naj bi se vsebinske rešitve, ki se nanašajo na kakovost dela, urejale v zakonu.

Kdo bo plačal demografski sklad

Usklajevanja glede zakona o demografskem skladu bo v prihodnjem tednu nadaljevala delovna skupina, posvetil pa se mu bo tudi koalicijski vrh. Čeprav je dolgo kazalo, da so partnerji relativno blizu, pa so v zadnjem tednu povedali, da so nekatere ključne stvari še odprte. DeSUS sicer pričakuje, da bo zakon pred poslanci že maja.

Prvak DeSUS-a Karl Erjavec je v torek priznal, da je glede tega razočaran, pri čemer je poudaril, da zakon še ni usklajen zaradi novih pripomb SMC-ja. A je dejal, da računa na vložitev zakona v postopek. Če bi se pri tem zapletlo, pa se Erjavec boji, da bi v DeSUS to šteli za kršitev koalicijskega sporazuma, "kar bi lahko imelo hude posledice".

Za finančno ministrico Matejo Vraničar Erman je najbolj pomembno, da določijo vire financiranja sklada na način, da bo predlagana ureditev še vedno javnofinančno vzdržna. Ustanovitev sklada namreč pomeni, da določena sredstva hranimo, zato da jih bomo lahko nekoč porabili, ko bo treba podpreti pokojninsko blagajno z dodatnimi sredstvi.

A to hkrati tudi pomeni, da se je treba odpovedati določenemu obsegu porabe v tekočih proračunskih letih, je poudarila. Dodala je, da morata omenjena principa ostati javnofinančno vzdržna tudi na kratek rok. Pomembno se ji tudi zdi, da se ohrani enoten sistem upravljanja s kapitalskimi naložbami države.

Vleče se zdravstvena reforma

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je po tistem, ko ji je uspelo čez vlado spraviti še novelo zakona o pacientovih pravicah, v petek dejala, da je koalicijskim partnerjem posredovala tudi izračune za dopolnjen zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, in sicer s prošnjo, da se čim prej sestanejo. V koalicijskih poslanskih skupinah so v petek zatrdili, da predloga nimajo.

Glede na njene napovedi pa utegne zakon, ki nastaja po prejetju pripomb iz javne razprave, partnerjem predstaviti prihodnji teden. V SD-ju in DeSUS-u se v primeru, da je zaradi številnih pripomb nastal dejansko nov predlog, zavzemajo za ponovno javno razpravo.

Finančne posledice zakona, ki prinaša tudi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbo zdravstvene dajatve, mora ministrstvo za zdravje uskladiti z ministrstvom za finance, ki je že ob prvem predlogu pojasnilo, da nasprotuje zdravstveni dajatvi na pasivne dohodke. Ministrstvo za zdravje pa naj pri tem ne bi popustilo.

Vraničar Ermanova je v četrtek glede tega zakona povedala, da trenutno poteka ključno usklajevanje predvsem na strokovni ravni in da "tudi ministrstvo za zdravje potrebuje nekaj časa, da se opredeli do vseh pripomb, ki so jih prejeli v javni obravnavi". Ko bo s tem zaključilo, je prepričana, da bodo z usklajevanji nadaljevali tudi na ministrski ravni. V sodelovanju z ministrico Kolar Celarčevo pa pričakuje sorazmerno hitre rešitve, je še dejala Vraničar Ermanova.

Katičeva želi več denarja za obrambo

Koalicijo čaka tudi ponovno usklajevanje vprašanj na področju obrambe, kjer prav tako premier od resorne ministrice Andreje Katič pričakuje rešitve. Spomnil je, da vlada letos za modernizacijo vojske predvideva dodatna sredstva. "A mora tudi znotraj ministrstva oz. vojaške organizacije priti do ustreznih sprememb, napredka v vodenju oz. uspešnosti delovanja vojske, da bo ta denar dobro porabljen," je dejal. Medtem pa v SD-ju poudarjajo predvsem izboljšanje statusa vojakov, še piše Vrtovčeva.

