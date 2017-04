Koalicija v iskanje "mehkejših načinov" nadzora meje

Vrh koalicije ni bil sklepčen

11. april 2017

zadnji poseg: 11. april 2017 ob 11:58

Ljubljana

Predstavniki koalicije se strinjajo, da je treba spoštovati uredbo o preverjanju potnikov pri prestopu schengenske meje, a na mehkejši način.

Koalicijski vrh zaradi odsotnosti predsednika DeSUS-a in zunanjega ministra Karla Erjavca ni bil sklepčen, zato se o zdravstveni reformi danes niso pogovarjali, prav tako beseda ni tekla o vplivu Agrokorjevih težav na Mercator.

So se pa neuradno dotaknili težav na mejnih prehodih konec tedna, ko so tam nastajale večkilometrske kolone, je dejala vodja poslancev SMC-ja Simona Kustec Lipicer. Kot je pojasnila, so se strinjali, da je nadzor na meji potreben, a je treba poiskati mehkejše načine, kako ga izvajati v praksi, da bo nadzor izvedljiv in bo omogočil nemoten potek na mejnih prehodih.

Premier Miro Cerar jih je seznanil s tem, da glede tega potekajo pogovori na ravni Evropske komisije, kjer so prisotni tudi slovenski predstavniki. S podrobnostmi pogovorov in dogovorov po njenih navedbah še niso seznanjeni, pričakuje, da bodo več izvedeli v četrtek.

Pristojna ministrica Milojka Kolar Celarc je sicer prejšnji teden napovedala, da bo za ta teden pripravila spremembe novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Napovedano pa je bilo tudi, da bo ministrstvo do tega tedna pripravilo tudi čistopis zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bo vključeval pripombe iz javne razprave.

