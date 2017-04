Ostrejši nadzor na meji, a Fank težav ne pričakuje

Sestali so se tudi s hrvaškimi kolegi

5. april 2017 ob 15:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

S petkovim ostrejšim nadzorom nad schengensko mejo bo gotovo prišlo tudi do čakanja na mejah, a večjih težav generalni direktor policije Marjan Fank ne pričakuje.



Začela se bo namreč uveljavljati uredba EU-ja o nadzoru nad schengensko mejo, ki jo je dolžna izvajati tudi slovenska policija in s tem sistematični nadzor vseh potnikov, tudi državljanov EU-ja, ki bodo prehajali slovensko-hrvaško mejo.

Ker je slednjih za približno štirikrat več, bo za tolikokrat verjetno tudi več dela policistov in čakanja na mejah. Natančnejših ocen, za koliko bi se lahko podaljšal čas za prehod meje ob prometnih konicah, pa v policiji nimajo, je povedal Fank.

Slovenska policija je sicer v procesu sprejemanja uredbe podala več pripomb in pomislekov, zlasti v smislu sorazmernosti ukrepov glede na posledice, ki jih ta ukrep prinaša. "A pri tem zelo hitro spregledamo, kaj je sploh namen te uredbe. Zagotavljanje varnosti," je poudaril Fank. Opozoril je, da so se varnostne razmere v zadnjem desetletju povsod bistveno spremenile. Terorizem tudi za Slovenijo ni več nekaj "eksotičnega", je dodal in pojasnil, da so v zadnjega pol leta samo v Sloveniji odkrili med 40 in 50 oseb, ki so imele povezave s terorizmom. Poleg tega se še vedno soočamo z nezakonitimi prehodi meje, je še opozoril.



Nimajo dovolj ljudi

Zagotovil je, da so v vodstvu policije že sprejeli določene rešitve, od kadrovskih do tehničnih in organizacijskih, da bi zagotovili kar se da dobro pretočnost na meji, a je izpostavil tudi kadrovsko podhranjenost policije. Gotovo pa bo prišlo do kakšne do kakšne čakalne ure več na mejnih prehodih, je ocenil Fank. Kljub temu so slovenski policisti na izvajanje nalog pripravljeni, je zatrdil. "Ne pričakujemo večjih zapletov," je dejal.

Prvi resen preizkus te pripravljenosti bo sicer že ta konec tedna, zagotovo pa prihodnji, ko bodo velikonočni prazniki, meni. Potrdil je, da so se na to temo že večkrat sestali tudi s kolegi iz Hrvaške. Dorekli so nekaj zadev, povezanih s skupnim nastopom in uravnavanjem prometnih tokov.

Zagotovil je še, da bo policija pravočasno obveščala javnost, kje lahko pride do zastojev ter kateri mejni prehodi so bolj in kateri manj obremenjeni. Državljane pa je pozval, naj si prilagodijo organizacijo potovanj, morda tudi z uporabo maloobmejnih prehodov, predvsem pa da poskrbijo, da bodo imeli urejene dokumente.

