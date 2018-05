Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Vojaška ladja Triglav. Slovenija jo je dobila od Rusije kot del poplačila starih dolgov. Foto: BoBo VIDEO Ladji Triglav odpovedala... Dodaj v

Ladji Triglav odpovedali vsi trije motorji

Odpoved sredi mednarodne misije

14. maj 2018 ob 20:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Večnamenski vojaški ladji Triglav je že na poti na Sicilijo, kjer sodeluje na mednarodni misiji, odpovedal en motor. Ko so ga popravili in ponovno izpluli, sta se ustavila še preostala dva.

"Za zdaj smo prepričani, da bomo napako v nekem doglednem času uspeli odpraviti. Pogodbeni serviserji so poizvedovanje po teh tesnilih takoj posredovali. Vedeti je treba, da takšna tesnila niso na zalogi, ampak jih je treba skoraj iz širšega dela sveta pripeljati v Slovenijo. In ko bomo to uspeli, predvidoma v roku 10 dni, bo pa ob uspešnem remontu, ladja zagotovo operativna za izvajanje namenskih nalog, za kar je bila poslana tudi na misijo," je za TV Slovenija povedal predstavnik Slovenske vojske, Simon Korez.

Večnamenska ladja Slovenske vojske Triglav je Koper zapustila konec aprila in se podala proti mestu Augusto na Siciliji, kjer poteka mednarodna misija Eunavfor Med Sophia. Že pred odhodom se je vojska sicer soočala z očitki o pomanjkljivi oborožitvi ladje. Vendar pa je po navedbah načelnika generalštaba Slovenske vojske Alana Gederja na misijo pripravljena, saj je ta humanitarnega tipa. Na operaciji Sophia namreč raketnih sistemov in topov, ki ne delujejo, ne bodo potrebovali, je pojasnil in dodal, da v prihodnje načrtujejo obnovo. Prav tako takšne napake ob pregledu ne bi mogli zaznati, zatrjujejo . Operacija je sicer del celovitega pristopa Evropske unije in mednarodne skupnosti za reševanje problematike tihotapljenja ljudi in nezakonitih migracij v regiji. Hkrati je del širšega pristopa v sodelovanju s strateškimi in regionalnimi partnerji v sklopu celovitega naslavljanja strukturnih razlogov migracij v državah izvora. Glavni namen operacije je omejevanje delovanja tihotapcev z ljudmi v Sredozemlju. V operaciji Slovenija z vojaškim prispevkom neprekinjeno sodeluje že od leta 2015.

