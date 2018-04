Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 14 glasov Ocenite to novico! Posebnost tokratne lestvice, na kateri so med drugim tudi politiki, podjetniki, gospodarstveniki, znanstveniki, kulturniki, humanitarni delavci, novinarji in televizijski voditelji je, da na njenem vrhu kraljujejo športniki Foto: MMC RTV SLO/Obrazi 100 Na prvo mesto lestvice se je zavihtel košarkar Goran Dragić. Foto: BoBo Med RTV-jevci se je najvišje uvrstil radijski voditelj Miha Šalehar, in sicer na 47. mesto. Foto: BoBo Sorodne novice Najvplivnejši pravniki: Kako (ne) razumemo ustavno demokracijo Dodaj v

Lestvica: Najvplivnejši Slovenec je Goran Dragić

Na lestvici tudi sedem RTV-jevcev

25. april 2018 ob 06:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na lestvici 100 najvplivnejših Slovencev za leto 2017 prvih šest mest zasedajo športniki, med najvplivnejšo stoterico pa se je uvrstilo tudi sedem osebnosti iz RTV-ja Slovenija.

"Vsak športnik hoče biti zgled. Ta naziv najvplivnejšega Slovenca za leto 2017 pa je nekaj posebnega, ker ni povezan le z mojim košarkaškim znanjem, temveč tudi z mojo osebnostjo," je v intervju za Obraze 100, posebno edicijo revije Obrazi, ki prinašajo lestvico 100 najvplivnejših Slovencev za leto 2017, povedal prvi na lestvici, kapetan zlate reprezentance na Eurobasketu 2017 Goran Dragić.

Najvišje športniki, izkazali so se tudi RTV-jevci

Posebnost tokratne lestvice, na kateri so med drugim tudi politiki, podjetniki, gospodarstveniki, znanstveniki, kulturniki, humanitarni delavci, novinarji in televizijski voditelji je, da na njenem vrhu kraljujejo športniki. Dragiću na drugem mestu sledi košarkar Luka Dončić, tretja je alpska smučarka Ilka Štuhec, četrti predsednik Uefe Aleksander Čeferin, peti Igor Kokoškov, šesti vratar Atletica Madrid Jan Oblak.

Na tokratni lestvici 100 najvplivnejših Slovencev je tudi sedem zelo prepoznavnih obrazov RTV-ja Slovenija. Radijski voditelj Miha Šalehar je na lestvici zasedel 47. mesto, nekaj mest za njim pa sta Voditelj Odmevov Slavko Bobovnik na 52. mestu in voditelj oddaje Studio City Marcel Štefančič na 54. mestu. Na 62.mesto na lestvici se je uvrstila ustanoviteljica in vodja podatkovno-raziskovalne skupine EkstraVisor na TV Slovenija Lidija Hren. 75. mesto je zasedla novinarka, urednica in avtorica štirih knjig Mojca Širok, Voditelj Odmev Igor E. Bergant je na lestvici 77., Igor Kadunc, generalni direktor RTV-ja Slovenija, pa 87.

Od politikov do znanstvenikov

Med politiki je najvišje na lestvici (8. mesto) zmagovalec lanskih predsedniških volitev in predsednik republike Borut Pahor. Na 19. mestu je Pahorjev izzivalec v lanski predsedniški tekmi, Marjan Šarec, kamniški župan in predsednik liste Marjana Šarca, ki ga trenutne raziskave javnega mnenja pred letošnjimi junijskimi volitvami uvrščajo med pretendente na položaj predsednika vlade. Med pretendenti na položaj predsednika vlade je po raziskavah tudi predsednik SDS-a Janez Janša (28. mesto). Predsednik vlade v odstopu, Miro Cerar, je 35. na lestvici, predsednik SD-ja in minister za kmetijstvo Dejan Židan pa se je uvrstil na 96. mesto.

Na lestvici se ja znašlo tudi kar nekaj znanstvenikov, med drugim tudi astrofizičarka dr. Andreja Gomboc (32. mesto), ki je lani sodelovala pri odkritju gravitacijskih valov in svojega študenta Alekseja Jurco izstrelila med olimpijske zmagovalce, in dr. Roman Jerala iz Kemijskega inštituta v Ljubljani (46. mesto), ki je pred nekaj tedni dočakal dobro novico – na razpisu Evropskega raziskovalnega centra mu je v hudi konkurenci uspelo pridobiti 2,5 milijona evrov za raziskovalne projekte.

Kako so izbrali 100 najvplivnejših Slovencev?

V žiriji, ki je tokrat sestavila lestvico 100 najvplivnejših Slovencev, je bilo 14 ljudi iz večjih slovenskih medijev - RTV Slovenija, POP TV-ja, Financ, Dela, Dnevnika, Večera, Portala +, portala Fokuspokus, revije Obrazi in revije Gloss.

Člani žirije so najprej vsak zase imenovali ljudi, ki so po njihovi oceni v letu 2017 pomembno vplivali na življenje v Sloveniji ali tudi širše. Pri tem so ocenjevali po kriteriju pomembnosti in vpliva. Na Obraze 100 je sicer prispelo kar 784 nominacij za 394 različnih osebnosti, v drugem krogu pa so člani žirije ocenjevali osebnosti, ki so prejele dve nominaciji ali več. Na podlagi ocen anonimnega spletnega ocenjevanja članov žirije smo dobili 100 osebnosti, ki jih prikazuje lestvica 100 najvplivnejših Slovencev za leto 2017.

Sa. J.