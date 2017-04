Letošnja akcija 40 dni brez alkohola nagovorila več kot 130 tisoč ljudi

Pri Slovenski Karitas z akcijo zadovoljni

19. april 2017 ob 10:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Preventivna akcija 40 dni brez alkohola je letos po oceni Slovenske Karitas, ki akcijo organizira skupaj s partnerji, nagovorila več kot 130 tisoč ljudi.

Namen akcije, ki je letos potekala pod geslom Izberi prav. Bodi z mano. je bil opozoriti na tveganja, ki so povezana z alkoholom, in spodbuditi solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi posledic alkohola v družini, na cesti in pri zdravju. Prav zato so organizatorji letos kot geslo akcije izbrali vabilo, da bi namesto alkohola izbrali čas za najbližje in tisto, kar nas veseli.

Med akcijo je spletno stran www.brezalkohola.si obiskalo 7.100 ljudi, z zgibankami so organizatorji nagovorili 130 tisoč ljudi, več kot 10.000 ljudi pa je akcijo delilo po družbenih omrežjih. Forum Zasvojenost in pomoč, ki je namenjen pomoči pri vseh oblikah zasvojenosti, je med trajanjem akcije obiskalo 12.183 ljudi.

Ostanite zmerni celo leto

Sporočilo akcije je z brezplačnim oglaševanjem in uredniškimi prispevki podprlo tudi 30 radijskih in 13 televizijskih postaj, 13 časopisnih hiš in 25 večjih spletnih portalov. Letos se je v akcijo vključil še večji krog sodelujočih organizacij in številnih posameznikov. Akciji se je letos pridružila tudi Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije.

Kot so še organizatorji opozorili, se prizadevanja za zmanjšanje škode, ki jo povzroča čezmerno uživanje alkohola, ne končajo s koncem akcije, ampak so priložnosti, da kot družba in posamezniki trajno spremenimo navade v odnosu do alkohola. Zato vse pozivajo k zmernosti pri uživanju alkohola tudi v preostalem delu leta.

L. L.