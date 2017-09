Levica ogorčena nad blagoslovom novih šolskih prostorov

Blagoslov v Polici pri Grosupljem

7. september 2017 ob 14:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanska skupina Levice je vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje, na kateri bi obravnavali kršenje načela ločenosti države in verskih skupnosti v javnih šolah.

"Kaplja čez rob" je bil blagoslov novih šolskih prostorov v Polici pri Grosupljem, je na novinarski konferenci povedala poslanka Levice Violeta Tomić. Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da je v šolskih prostorih konfesionalna dejavnost nedopustna, vendar pa ne predvideva sankcij, na kar že leta opozarja varuh človekovih pravic, je izjavila. A je politika doslej te pozive ignorirala, je dejala poslanka.

Ministrica: S tem bi širili nestrpnost

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je po njenih navedbah dejala, da bi s tem povzročili širjenje nestrpnosti. Sami pa nasprotno trdijo, "da se nestrpnost širi ravno z neenakovredno obravnavo vseh verskih skupnosti, ki jih imamo v Sloveniji skoraj 50. Tu pa se neupravičeno daje nekakšen občutek državne religije le eni od teh verskih skupnosti".

V Levici ob tem pozdravljajo potezo ministrice, ki je, kot so izvedeli, primer blagoslova ob otvoritvi podružnične šole v Polici pri Grosupljem prijavila inšpekciji. "A to ne bo rešilo problema, kajti dokler ne bo uvedenih sankcij za kršitelje, do takrat se ne moremo nadejati kakšnih bistvenih sprememb," je prepričana Tomićeva.

Tako v zahtevi za sklic seje odbora predlagajo sklep, s katerim bi odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino pozval ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da v najkrajšem možnem času pripravi ustrezno spremembo zakona, s katero bi zagotovili ustrezno sankcioniranje tovrstnih kršitev.

Sicer pa je Tomićeva izpostavila tudi, da je bil na dogodku v Polici pri Grosupljem navzoč tudi predsednik republike Borut Pahor, ki "se mu to ni zdelo prav nič sporno". Najvišji predstavniki države bi morali biti vzor pri spoštovanju zakonov, je dejala poslanka, po navedbah katere je primerov, kjer prihaja do kršenja ustavnega načela ločenosti države in verskih skupnosti, še kar nekaj.

