Vox populi: SDS v rahli prednosti pred SD-jem. Lista Marjana Šarca na peto mesto.

Raziskava agencije Ninamedia

17. december 2017 ob 19:18,

zadnji poseg: 17. december 2017 ob 19:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če bi bile danes parlamentarne volitve, bi po raziskavi Vox populi največ podpore prejel SDS, saj bi zanj glasovalo 12,9 odstotka anketirancev. Na drugem mestu je SD z 11,9 odstotka podpore.

Trenutno največja vladna stranka SMC bi prejela 8 odstotkov podpore in bi pristala na tretjem mestu, sledil pa bi ji DeSUS s 6,3 odstotka podpore. Na peto mesto v raziskavi se je uvrstila Lista Marjana Šarca s 5,5 odstotka podpore, na šestem mestu pa je s 5,1 odstotka podpore Levica, medtem ko bi NSi podprlo 4,2 odstotka vprašanih.

Decembra se je povečal odstotek tistih, ki ne vedo, koga bi volili, padel pa odstotek tistih, ki se volitev ne bi udeležili. V primeru takega izida volitev, kot ga nakazuje raziskava, bi SDS zasedel 21 sedežev v državnem zboru, SD 20, SMC 13, DeSUS 10, Lista Marjana Šarca 9, Levica 8, NSi pa 7.

Vlada dobila boljšo oceno

Decembra se je nekoliko izboljšala ocena dela vlade, saj 41,5 odstotka vprašanih ocenjuje, da vlada dela uspešno, medtem ko 54,9 odstotka vprašanih delo aktualne vlade ocenjuje kot neuspešno. Z delom vlade so sicer bolj zadovoljni moški kot ženske.

Boljše ocene so prejeli tudi politiki na lestvici priljubljenosti. Na vrhu ostaja Borut Pahor, na drugem mestu pa Marjan Šarec. Sledijo jima Violeta Bulc, Tanja Fajon, Milan Brglez, Dejan Židan, Ljudmila Novak, Miro Cerar, Zoran Janković in Karl Erjavec. Na zadnja mesta lestvice sta se uvrstila Vinko Gorenak in Boris Popovič.

Raziskavo Vox populi za Televizijo Slovenija in časopis Dnevnik izvaja agencija Ninamedia, v zadnjo raziskavo je bilo vključenih 700 anketirancev, ki so na vprašanja odgovarjali med 12. in 14. novembrom.

L. L.