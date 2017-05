Lobnik: Največ prijav v povezavi z invalidnostjo in spolom

Poročilo zagovornika za leto 2016

29. maj 2017 ob 16:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednik republike Borut Pahor je sprejel zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki je Pahorju predstavil letno poročilo zagovornika za leto 2016.

V poročilu je pregled primerov, ki so bili na zagovornika načela enakosti naslovljeni v letu 2016, predstavljen pa je tudi dozdajšnji proces vzpostavljanja novega organa in težav, s katerimi se še vedno sooča.



Tako zagovornik načela enakosti Miha Lobnik kot predsednik države Borut Pahor sta izrazila zadovoljstvo, da je zagovornik lahko kljub finančnim, kadrovskim in prostorskim težavam - kot jih navaja sam - v roku pripravil prvo tovrstno poročilo. Prav tako je Pahor pozdravil Lobnikovo pripravljenost, da s prihodnjimi dejavnostmi postavi temelje za uspešno delo novega samostojnega organa v prizadevanjih za odpravo diskriminacije in večjo enakopravnost v Sloveniji.

V letu 2016 je bilo največ pobud in prijav na podlagi osebne okoliščine invalidnosti in spola. Diskriminacija se dogaja na različnih področjih, največ na področju dela in zaposlovanja ter na področju socialne zaščite, vključno s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom, neredko tudi v vzgoji in izobraževanju, so še zapisali v predsednikovem uradu.

Al. Ma.