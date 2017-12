Poudarki Naslednje lokalne volitve bodo prihodnje leto Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Stalen termin prinaša večjo pravno in tudi splošno predvidljivost. Foto: BoBo Dodaj v

Lokalne volitve bodo vedno tretjo nedeljo v novembru

Državni zbor je določil

4. december 2017 ob 07:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

DZ je pred kratkim določil, da bodo lokalne volitve vedno izvedene na tretjo nedeljo v novembru. Vlada je sicer sprva hotela, da se stalni termin določi na Martinovo nedeljo.

Novela zakona o lokalnih volitvah prinaša stalen termin rednih volitev. Zakaj stalen termin? Doslej smo imeli lokalne volitve šestkrat. Datum se je stalno premikal v zgodnejši termin. Prve so bile 4. decembra 1994, zadnje 5. oktobra 2014. Prihodnje leto bodo 18. novembra. In potem vedno tretjo nedeljo v novembru. Stalni termin omogoča večjo predvidljivost, pa tudi pravno varnost.

Nekateri bi šli zato še dlje. "Želeli bi si tudi stalen termin državnozborskih volitev, kakor tudi seveda stalen termin refendumov. Vse naj bo na en dan," je dejal Franc Jurša (DeSUS).

Kljub temu ni šlo brez zapletov. Vlada je sprva predlagala, naj bodo lokalne volitve vedno drugo nedeljo v novembru. To pa bi bila martinova nedelja. Zato so v SDS-u predlagali drugače. "Da je ta datum namesto Martinove nedelje, ki ga nekateri praznujejo kot nek družinski dan, prestavi na tretjo novembrsko nedeljo. Kar je zagotovo boljša rešitev, ne glede na to, kdaj bo potem drugi krog," je pojasnila Anja Bah Žibert (SDS).

Ker se župani volijo po večinskem sistemu, je marsikje treba izvesti še drugi krog. Ta bo 14 dni po prvem, in tudi v tem primeru se vmešajo prazniki. Jani Möderndorfer (SMC): "Če bomo imeli drugi krog volitev, se bo 14 dni po tistem pravzaprav vse dogajalo okoli Miklavža. In na nek način je to lahko problem."

Stalen datum volitev ima 15 evropskih držav, tako da rešitev ni novost. Novela zakona o lokalnih volitvah sicer podrobneje ureja še volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah, zmanjšuje število volilnih organov in ukinja možnost volitev v svete ožjih delov občin na dve leti.

Jolanda Lebar, Radio Slovenija