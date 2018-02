Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 11 glasov Ocenite to novico! Manjkajo razprava in aktivna prizadevanja za vključevanje beguncev v slovensko družbo, opozarjajo pri Rdečem križu Slovenije. Foto: Reuters Na področju migracij je (pre)malo razprave in še manj aktivnih prizadevanj za vključevanje beguncev v slovensko družbo. Poleg združevanja z družinskimi člani, kar je ključnega pomena za integracijo, je za aktivno participacijo beguncev treba odpraviti še celo vrsto drugih težav, od iskanja stanovanja in zaposlitve do vključevanja v izobraževalni ali zdravstveni sistem. Dušan Keber, Rdeči križ Slovenije Sorodne novice Azil in tegobe solidarnosti Avstrijska vlada sprejela odločitev, da bo znižala otroške dodatke za otroke migrantov Evropska sredozemska meja "daleč najbolj smrtonosna na svetu" Dodaj v

"Manjka aktivnih prizadevanj za vključevanje beguncev v družbo"

Projekt za integracijo in zaposlovanje migrantov

25. februar 2018 ob 12:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V januarju je Rdeči križ Slovenije (RKS) začel izvajati projekt za zaposljivost in socialno integracijo beguncev in prosilcev za azil, ki ga 90-odstotno financira program EU-ja za zaposlovanje in socialne inovacije.

Prosilci za azil in osebe s priznano mednarodno zaščito se bodo udeleževali organiziranih delavnic in drugih aktivnosti, poleg tega pa bodo s člani ekipe iskali najboljše rešitve, saj je projekt namenjen zagotavljanju kar najboljše podpore vsem v projekt vključenim upravičencem pri izboljšanju njihovih možnosti za pridobitev zaposlitve in uspešni socialni integraciji, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Na področju migracij je (pre)malo razprave in še manj aktivnih prizadevanj za vključevanje beguncev v slovensko družbo. Poleg združevanja z družinskimi člani, kar je ključnega pomena za integracijo, je za aktivno participacijo beguncev treba odpraviti še celo vrsto drugih težav, od iskanja stanovanja in zaposlitve do vključevanja v izobraževalni ali zdravstveni sistem," je pojasnil predsednik RKS-ja Dušan Keber.

Projekt je nastal z namenom podpore tistim krajevnim skupnostim po Evropi, kjer je največ migrantov. Glavna pisarna projekta ESIRAS Slovenija je tako v Ljubljani, njena izpostava pa bo tudi v Mariboru. V drugih krajih po Sloveniji pa bo ekipa projekta morebitne upravičence dosegla s pomočjo mobilne enote, ki bo pri tem sodelovala z območnimi združenji RKS-ja.

Premoščanje kulturnih in jezikovnih ovir

Vodja projekta v Sloveniji Maja Murn je povedala, da se v teh dneh prostovoljci intenzivno usposabljajo za svoje prihodnje delo, da bodo upravičence kvalitetno podprli. V RKS-ju verjamejo, da bodo aktivnosti pomembno prispevale k premoščanju kulturnih, jezikovnih in drugih ovir pri socialni integraciji beguncev v slovensko družbo.

Partner projekta je Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, izvajali pa ga bodo v sodelovanju z uradom za oskrbo in integracijo migrantov, Zavodom za zaposlovanje RS, lokalnimi skupnostmi, kjer živijo upravičenci, in drugimi deležniki.

