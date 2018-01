Avstrijska vlada sprejela odločitev, da bo znižala otroške dodatke za otroke migrantov

Nova vlada želi zategniti pas

5. januar 2018 ob 17:30

Dunaj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Avstrijski vladni ljudska in svobodnjaška stranka sta se sestali na prvem dvodnevnem delovnem sestanku in začrtali smernice dela v prihodnje. Med drugim sta sprejeli odločitev, da bo vlada znižala otroške dodatke za otroke migrantov, ki živijo v tujini.

Med njimi so tudi številni slovenski delavci, zato bi Slovenija letno izgubila približno pet milijonov evrov.

Novi zakon naj bi zmanjšal otroške dodatke za migrantske delavce na raven življenjskih stroškov držav, iz katerih prihajajo. "Prinaša več pravičnosti, če bo otroški dodatek prilagojen življenjskim stroškom dotične države," je odločitev pojasnil avstrijski kancler Sebastian Kurz.

Avstrija bi tako letno prihranila okoli 100 milijonov evrov, je za Radio Slovenija poročala Petra Kos Gnamuš.

Slovenski delavci skupno letno za otroške dodatke prejmejo 22 milijonov evrov oziroma povprečno mesečno 114 evrov na otroka. Do njih je upravičenih 10.670 slovenskih otrok. Najbolj na udaru je Madžarska, ki bi zaradi znižanja otroških dodatkov letno izgubila 80,4 milijona evrov. Tako največ kritik zaradi napovedanega zakona prihaja prav od tam.

Največ denarja za otroške dodatke na vzhod Evrope

Med evropskimi državami, kamor gre največ denarja za otroške dodatke, so Slovaška, Poljska in Romunija, Slovenija je na petem mestu. Nova avstrijska vlada je sklenila, da bo močno zategnila pas. Že marca naj bi sprejela proračun za leto 2018 in 2019, v katerem želi privarčevati 2,5 milijarde evrov, največ v javni upravi in na račun državnih subvencij. Te se bodo zmanjšale za 190 milijonov evrov, medtem ko naj bi pri stroških v javni upravi privarčevali do milijarde evrov.

Prav zategovanje proračunskega pasu pa je bila glavna tema prvega posveta nove vlade, ki jo sestavljata konservativna Ljudska stranka in skrajno desna Svobodnjaška stranka.

Da bi Avstrija znižala otroške dodatke delavcem migrantom, ki se vozijo na delo v Avstrijo, je bil sicer že predlog prejšnje vlade, te načrte o sprejetju posebnega zakona pa uresničuje nova vlada. Odločitev je že sprožila pomisleke v Evropski uniji. Tiskovna predstavnica Evropske komisije je v Bruslju napovedala, da naj bi proučili, ali je avstrijski zakon združljiv s pravom EU-ja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

B. V.