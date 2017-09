Marjan Šarec vložil kandidaturo za predsedniške volitve

Kandidiral bo s podpisi podpore volivk in volivcev

11. september 2017 ob 11:56

Ljubljani - MMC RTV SLO, STA

Kamniški župan Marjan Šarec je vložil kandidaturo za predsedniške volitve, s priloženimi podpisi podpore. Ob vložitvi je napovedal, da bo kampanjo vodil na terenu in skušal prisluhniti ljudem.

Šarec je ob vložitvi kandidature poudaril, da je priložil več kot dovolj podpisov podpore volivk in volivcev, saj jih je od potrebnih 3.000 h kandidaturi priložil več kot 4.500. Ob vložitvi kandidature pa je napovedal, da bo "predsednik, ki ne bo tiho in se bo oglasil ob pomembnih priložnostih".

Glede pričakovanj na samih volitvah je dejal, da računa zgolj na kampanjo in trdo delo, kaj pa se bo zgodilo na volitvah, pa bodo "odločali volivci." Šarec je poudaril, da bo kampanjo vodil predvsem na terenu. "Približali se bomo ljudem, se z njimi pogovarjali, slišali njihove težave, čeprav jih že zdaj veliko poznam, saj sem Slovenijo že zdaj prekrižaril po dolgem in počez."

Morebitno izvolitev bi zaradi neposrednih volitev dojel kot veliko odgovornost do ljudi, zato tudi napoveduje, da bo "predvsem delal za ljudi in se posvečal njihovim težavam. Skratka, ne bom jih samo obiskoval, ampak bom tudi zastopal ljudi proti institucijam, vladi, resorjem, ki včasih pozabijo na ljudi."

Druga uradno vložena kandidatura

Veliko kandidatov, ki naj bi jih bilo na tokratnih volitvah, pa je komentiral z besedami: "Prej se je govorilo o nepremagljivosti, očitno sem jim zdaj dal korajžo." Na vprašanje o najresnejšem protikandidatu pa je odgovoril, da so to vsi. Vsak, ki je šel v predsedniško tekmo, je namreč zbral pogum in resnost, je dodal.

Šarec je kandidaturo uradno vložil kot drugi kandidat, prva je to prejšnji teden storila predsednica NSi Ljudmila Novak. DVK mora vložene kandidature še potrditi, o prvih vloženih bodo odločali že v sredo.

L. L.