McCain: Odnos z Natom najpomembnejši po hladni vojni

Obisk ameriškega senatorja v Sloveniji

8. april 2017 ob 17:30,

zadnji poseg: 8. april 2017 ob 17:39

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO/STA

Predsednik republike Borut Pahor gosti ameriškega senatorja Johna McCaina. Poudarila sta nujnost nadaljnjega sodelovanja ZDA in Slovenije v luči trenutnih razmer po svetu.

Kot je dejal Pahor, mu je obisk McCaina še posebej v zadovoljstvo zaradi dejstva, da Slovenija in ZDA obeležujeta 25. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov. Poudaril je, da imata z McCainom zelo dolgo dobo sodelovanja. Pahor je po lastnih navedbah namreč kot delegat prve slovenske skupščine v začetku leta 1991 obiskal McCainovo pisarno.

McCain je po njegovih besedah "eden najbolj poklicanih, da se pogovarjamo o tem, kar se ta hip dogaja ne samo v bilateralnih odnosih, zlasti v okviru skupnega zavezništva zveze Nato, temveč tudi v mednarodni skupnosti". Poudaril je, da sam vedno zastopa mirno reševanje sporov in, če je le mogoče, uporabo sile le v primeru podpore Združenim narodom.

Petkov napad za McCaina prvi pomemben korak proti grozodejstvom v Siriji

Ameriški senator je prav tako izpostavil dolgo zgodovino odnosov s Pahorjem, ki jih zelo ceni. Omenil je tudi nedavno posredovanje ameriške vojske v Siriji. "Naši odnosi, še posebej v Natu, so pomembnejši kot kadar koli po koncu hladne vojne," je poudaril.



Petkov ameriški napad na letalsko bazo v Siriji je po McCainovem mnenju sicer "pomemben prvi korak v boju proti grozodejstvom ter kršitvam vseh standardov vedenja, do katerih je prišlo v Siriji". Pri slednjem po njegovih besedah ne gre le za kemično orožje, temveč tudi kasetne bombe in druge načine pobijanja prebivalstva. Zavzel se je za nadaljnja prizadevanja za zaustavitev "te morije".



Pahorju, slovenskim vojakom in vsem ostalim slovenskim državljanom se je zahvalil za prispevek k skupni obrambi ter izrazil prepričanje, da se lahko s skupnimi prizadevanji uspešno soočimo s številnimi izzivi, kot je radikalni islamski ekstremizem.

Ukrajini bi dobavil orožje

Senator je komentiral tudi odnose z Rusijo. Njen predsednik Vladimir Putin je po McCainovih besedah poskušal vplivati na rezultate ameriških volitev, kar bi bilo v primeru uspeha najhujši udarec demokraciji. Vmešavati se skuša tudi v francoske volitve, ob tem pa zaznavajo kibernetske napade iz Rusije, je izpostavil McCain.

V zvezi z napetostmi na vzhodu Ukrajine se je zavzel za dobavo orožja za obrambo Ukrajini. Putin želi obnoviti ruski imperij, zato so rotacije Natovih sil na območju baltskih držav zelo pomembne, je prepričan.

Na vprašanje, ali je njegov obisk "priprava terena" za obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je odgovoril, da ne oblikuje načrta Trumpovih obveznosti. Pahor je ob tem izpostavil, da so tako Putina kot Trumpa obvestili, da bosta deležna velikega gostoljubja, če bosta za isto mizo sedla v Sloveniji.

Predsednik in senator sta se pogovarjala na štiri oči, kasneje sta se jima na plenarnih pogovorih pridružila še ministrica za obrambo Andreja Katič in načelnik generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman. Po izjavi za novinarje sta se v kranjski vojašnici srečala s pripadniki Slovenske vojske, ki bodo kmalu potovali na misijo v Latvijo.

A. Č.