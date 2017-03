McCain poziva Trumpa: Predloži dokaze ali umakni obtožbe

Trump odprt za nadaljnje spremembe zdravstvenega sistema

13. marec 2017 ob 09:08

Washington - MMC RTV SLO/STA

Republikanski senator John McCain je predsednika ZDA Donalda Trumpa pozval, naj dokaže obtožbe, da mu je predhodnik Barack Obama prisluškoval, ali pa jih umakne.

Trump je namreč pretekli teden tvitnil, da je ravnokar odkril, da je Obama naročil, naj mu prisluškujejo v Trumpovi stolpnici tik pred zmago na volitvah. Odkrili sicer niso ničesar.

Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama je, ko je slišal za ta tvit, po izpovedih ljudi okrog njega le krepko zavil z očmi. Nekdanji nacionalni direktor za obveščevalne dejavnosti James Clapper pa je zagotovil, da v obtožbi ni nič resnice.

McCain: Trump lahko to hitro razčisti

Kongresniki obeh strank so rekli, da bodo zadevo preiskali, McCain pa je dejal, da se lahko zadeva zelo hitro razčisti. Trump mora le poklicati in vprašati svoje obveščevalne šefe, če je to res. Nobena preiskava naj ne bi bila potrebna. "Če je Obama res kršil zakon, potem imamo resen problem in potrebujemo dokaze. Trump lahko to hitro razčisti," je za CNN dejal McCain.

Nunes: Trump se še ni vpeljal v politiko

Predsednik odbora za obveščevalne dejavnosti v predstavniškem domu kongresa Devin Nunes iz Kalifornije in vodilni demokrat v odboru iz iste države Adam Schiff sta medtem poslala pisno zahtevo pristojnim ministrstvom in agencijam, da priskrbijo dokaze o domnevnem prisluškovanju. Oba sta povedala, da sama ne vesta za nobene dokaze, republikanec Nunes pa je namignil, da Trumpa ni treba jemati preveč dobesedno, ker je menda šele leto dni v politiki in se še ni vpeljal. Schiffa po drugi strani zanima, zakaj bi si predsednik Trump nekaj takega izmislil.

Demokrati: Gre za spuščanje megle

Demokrati menijo, da zato, da meče meglo na preiskave o ruskem vpletanju v ameriške volitve in Schiff je dejal, da bo direktorja FBI Jamesa Comeyja na "ruskem" zaslišanju zagotovo vprašal tudi o domnevnem Obamovem prisluškovanju Trumpu.

Trump odprt za nadaljnje spremembe zdravstvene reforme

Medtem pa je proračunski direktor Bele hiše Mick Mulvaney sporočil, da je predsednik Trump odprt do predlogov za morebitne spremembe republikanskega predloga zakona o zdravstveni reformi, ki je naletel na kritike tako z desne kot z leve. Trump je sicer predlogu že izrazil podporo.

Predsednik ZDA še vedno vztraja, da reforma prinaša boljši, bolj dostopen in širok zdravstveni sistem, kot reforma predsednika Baracka Obame, ki so ji sovražniki najprej nadeli naziv "obamacare", tega pa je kasneje sprejel tudi Obama.

Spreminjanje zdravstvenega sistema dolg proces

Konservativni republikanci v bistvu trdijo, da je predlog preveč proračunsko radodaren do revnih, ki si zavarovanja ne morejo privoščiti. Demokrati pa pravijo, da bo izbira zavarovalnic sicer res večja, ampak bo to slaba tolažba večini, ki si zavarovanja brez subvencij sistema obamacare ne bodo mogli privoščiti. Spreminjanje zdravstvenega sistema bo dolg proces in po mnenju številnih analitikov republikanski predlog ne bo potrjen.

