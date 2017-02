Pence v Münchnu: Ameriška zaveza Natu je neomajna

ZDA glavna tema pogovorov

18. februar 2017 ob 09:31,

zadnji poseg: 18. februar 2017 ob 11:03

München - MMC RTV SLO/Reuters

Ameriški podpredsednik Mike Pence je na varnostni konferenci v Münchnu dejal, da bodo ZDA neomajne v zavezi transatlantskemu zavezništvu. Angela Merkel medtem opozarja, da islam ni vir terorizma.

Ameriški gost drugega dne konference je dejal, da je predsednik ZDA Donald Trump obljubil, da bo podpiral Evropo. Poudaril je, da sta usodi ZDA in Evrope prepleteni. Ob tem je opozoril na to, da nekatere članice Nata za zavezništvo namenjajo premalo sredstev, kar "spodkopava temelje skupnega zavezništva".

Evropske zaveznike je tako kot že obrambni minister ZDA James Mattis pozval, naj povečajo svoje izdatke za skupni obrambni proračun. Članice Nata so se sicer zavezale, da bodo do leta 2024 za vojaško področje namenile najmanj dva odstotka svojega bruto domačega proizvoda (BDP). Evropske države so trenutno v povprečju pri 1,5 odstotka, ZDA pa obrambi namenijo 3,6 odstotka BDP-ja.

Pence je glede krize v Ukrajini po poročanju Reutersa dejal, da mora Rusija spoštovati dogovor iz Minska o ustavitvi ognja, napovedal pa je, da bodo ZDA od Rusije terjale odgovornost, čeprav iščejo načine, kako izboljšati odnose z Rusijo. Gre za prvo večjo predstavitev zunanje politike ameriške administracije.

Angela Merkel za skupne strukture

"Sem trdnega prepričanja, da se splača bojevati za skupne večstranske strukture," je dejala nemška kanclerka Angela Merkel. A te strukture, kakršna sta zveza Nato in Evropska unija, po njenih besedah niso vedno dovolj učinkovite. Treba jih je narediti močnejše in odpornejše proti krizi, je zatrdila.

Nato je vsekakor v interesu Nemčije in Evrope, a tudi v interesu ZDA, je prepričana. V svojem nagovoru je ZDA prišla naproti s pripravljenostjo, da zadostijo njihovim zahtevam po višjem prispevku zaveznic v okviru zveze Nato. Kot je dejala, je Nemčija pripravljena izpolniti cilj, da najpozneje do leta 2024 za obrambo namenijo najmanj dva odstotka BDP-ja.

Glede odnosov z Rusijo je dejala, da si Nemčija ne bo nehala prizadevati za njihovo izboljšanje. Na vprašanje o napadih na medije v ZDA je odgovorila, da je svoboda medijev zelo pomembna.

Angela Merkel: Islam ni vir terorizma

Brez ZDA Evropa boja proti mednarodnemu terorizmu ne bi zmogla, meni kanclerka. "Potrebujemo vojaško moč ZDA," je dejala. Pomembno pa se ji zdi, da v tem boju sodelujejo tudi nekatere muslimanske države. Po njenih besedah mora biti jasno, da vzrok terorizma ni islam, ampak narobe usmerjen islam.

Mattis in McCain mirila

Kot je za Radio Slovenija poročala Polona Fijavž, ki spremlja konferenco, so prve izjave ameriškega predsednika, da mu je za EU vseeno, povsod v Evropi vzbudile skrb. A tako ameriški obrambni minister James Mattis kot senator John McCain sta v petek v Münchnu pomirjala evropske partnerje, da ZDA vidijo prihodnost v partnerstvu s staro celino.

Prvi dan konference sta bili v ospredju dve temi, in sicer prihodnost Evropske unije in moč ali zaton Zahoda. Pri prvi je bilo slišati številne pozive k večji enotnosti Unije, a je prišlo v razpravi tudi do spora med podpredsednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom in poljskim zunanjim ministrom Witoldom Waszczykowskim. Timmemrmans je namreč dejal, da se nobena oblast ne sme mešati v sodstvo in da so temelji Unije v zakonih in pogodbah, ne v moči. Waszczykowski pa mu je zabrusil, da naj dovoli, da spoštujejo svojo ustavo, ne pa njihovo različico svoje ustave.

Na razpravi o prihodnosti Zahoda je ameriški senator McCain za ameriško administracijo dejal, da v njej vlada nered, a da je treba pri Trumpu opazovati njegova dejanja, ne poslušati njegovih izjav, ki so si lahko zelo nasprotujoče. Kljub kritiki pa je dejal, da ima Trump dobro ekipo in da mu je treba dati čas.

B. V.