Medtem ko prezebli begunci zmrzujejo, politika še vedno išče sistemske rešitve

Društvo Adra poziva k sistemskemu reševanju begunske krize

23. januar 2017 ob 16:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Politični odločevalci morajo najti sistemske rešitve, humanitarna pomoč posameznikov in organizacij namreč ni dovolj pri reševanju begunske krize, so se danes slišala opozorila.

Društvo Adra Slovenija je pred dobrim tednom sprožilo akcijo Ogrejmo jih, v okviru katere zbirajo denarna sredstva za nakup toplih oblačil, nogavic in drugih nujnih potrebščin za begunce v taboriščih v Grčiji, kjer se ljudje borijo s hudim mrazom, vetrom, snegom, pomanjkanjem vode, elektrike in ogrevanja. Mraz je tam že zahteval tudi prve smrtne žrtve.

Na današnji novinarski konferenci v ljubljanski mestni hiši so v Adri zato pozvali k sistemskemu reševanju begunske krize. V dobrem tednu so sicer skupaj zbrali že več kot 12.000 evrov z nakazilom na transakcijski račun in prek donacij s sporočili SMS, je dejala predsednica društva Maja Ahac. S slabimi 6.000 evri, ki so jih prejeli na TRR-ju, pa so že nakupili nujno potrebno toplo spodnje perilo, ki ga bodo razdelili v begunskem taborišču Nea Kavala Polikastro na severu Grčije.

Kot je obrazložil prostovoljec Jure Poglajen, pobudnik akcije, so denarna sredstva najučinkovitejša, saj lahko kupijo tiste stvari, ki jih najbolj potrebujejo, z nakupovanjem v lokalni skupnosti pa podpirajo lokalno gospodarstvo. Hkrati je pojasnil, da bi bilo zbiranje materialnih sredstev prevelik finančni zalogaj, saj bi bil strošek prevoza precej višji od vrednosti podarjenih izdelkov.

Društvo Adra še vedno zbira sredstva za pomoč beguncem v Grčiji, ki trpijo zaradi mraza.

Sredstva se lahko nakaže na transakcijski račun SI56 6100 0001 1934 645 z namenom Grčija ali prek sporočila SMS na telefonsko število 1919 s ključno besedo LJUDJE5.



"Hitrost, učinkovitost in tam, kjer je potrebno"

Nekdanji predsednik Danilo Türk je pohvalil akcijo društva, saj deluje hitro, učinkovito in tam, kjer se najbolj potrebuje in v lokalnem okolju, kar pa je temeljno sporočilo humanitarnega dela. Je pa opozoril, da "politika ni dobra politika, če se omeji le na humanitarnost", in poudaril, da je pomembna kakovostna politika, ki najde sistemske rešitve za težave.

Evropska unija bi se morala ukvarjati z vzroki in posledicami za množične migracije ter s tem, da se angažirajo tisti, ki imajo veliko kapitala, a ne želijo sodelovati pri humanitarni pomoči, je dejal evropski poslanec Ivo Vajgl. Opozoril je tudi, da je EU namenil več milijard evrov za begunsko krizo, vendar je le manjši del namenjen odpravljanju vzrokov tam, od koder prihajajo prebežniki.

Dobrodelno akcijo podpira tudi grški veleposlanik v Sloveniji Nikolas Protonotarios, ki se je zahvalil Sloveniji in prebivalcem za izkazovanje solidarnosti do beguncev.

T. H.