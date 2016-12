UNHCR: Vse več nezakonitih deportacij prebežnikov na Balkanu

Težave prebežnikov na Balkanu se nadaljujejo

27. december 2016 ob 21:44

Beograd - MMC RTV SLO

Visoki komisariat ZN-a za begunce (UNHCR) opozarja na porast nezakonitih deportacij prebežnikov na t. i. balkanski begunski poti. Podobno opozarjajo tudi številne nevladne organizacije.

Predstavnica UNHCR-ja v Srbiji Mirjana Milenkovska je za francosko tiskovno agencijo AFP dejala, da je bilo iz držav na balkanski poti samo novembra izgnanih okoli 1.000 ljudi z Bližnjega vzhoda, Azije in Afrike, kar je po njenih besedah več kot prej.

UNHCR ni osamljen v opozarjanju na nezakonite izgone prebežnikov. Več nevladnih humanitarnih organizacij in aktivistov je prav tako dejalo, da se je povečalo število zakonito registriranih prebežnikov, ki so nezakonito izgnani iz Srbije v Bolgarijo in Makedonijo.

Ljudje prepuščeni mrazu

Srbski aktivist Gordan Paunović iz skupine Info Park, ki pomaga prebežnikom, navaja primer sedemčlanske sirske družine, vključno z dveletnim otrokom, 16-letnim dekletom in dvemi ženskami, ki je "skoraj zmrznila", ko so jo 17. decembra pustili v gozdu na -11 stopinj Celzija, in ji dejali, naj hodijo do Bolgarije, oddaljene okoli enega kilomera.

Kot je dejal Paunović, je bila družina "registrirana v Beogradu in na poti v begunski center, ko so jih varnostne sile odstranile iz avtobusa in jim strgale dokumente". Na koncu je družino rešil običajen policist iz obližnjega mesta, ki so ga opozorili aktivisti. Zgodbo družine je potrdil tudi voznik avtobusa, je sporočil Beograjski center za človekove pravice, ki zastopa družino. Srbski minister za obrambo Zoran Đorđević je zanikal, da je bila v incident vpletena vojska.

V Srbiji je trenutno okoli 7.000 prebežnikov. Večina jih je nastanjenih v 13 uradnih sprejemnih centrih, okoli 1.000 pa jih spi v zapuščenih skladiščih.

Iz srbskega prehodnega centra v Preševu naj bi bilo novembra proti Makedoniji izgnanih 109 prebežnikov. Paunović je dejal, da so se vsi vrnili v Beograd in povedali enako zgodbo. Zbudili so jih ob 4. uri zjutraj in jih s policijskim kombijem odpeljali na sredo polja na meji z Makedonijo.

Izgnani kljub papirjem

Člani Makedonskega združenja mladih odvetnikov, ki ponujajo pravno pomoč prebežnikom, so prav tako ugotovili več primerov ljudi, ki so jih iz Srbije izgnali v Makedonijo, čeprav so imeli ustrezne papirje v Srbiji, poroča AFP.

Več sto tisoč ljudi se je iz Grčije podalo proti zahodni Evropi preko Balkana, Makedonije, Srbije, Hrvaške in Madžarske, preden je bila balkanska večinoma zaprta marca letos.

B. V.