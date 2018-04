Zorman in Krajnc izstopila iz SMC-ja. Zorman: Cerar je neposredno ščitil interese starih sil.

Poslanca kritična do stranke in Cerarja

19. april 2018 ob 16:00,

zadnji poseg: 19. april 2018 ob 17:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poslanca SMC-ja Branko Zorman in Bojan Krajnc sta izstopila iz stranke po padcu zakona o igrah na srečo. Krajnc meni, da stranka ni dovolj demokratična, Zorman pravi, da nekateri člani podpirajo sistemsko korupcijo.

Zavrnjena novela zakona o igrah na srečo bi liberalizirala trg športnih stav, nasprotoval pa ji je tudi predsednik stranke Miro Cerar. Državni zbor je s 35 glasovi za in 26 glasovi proti na izredni seji zavrnil novelo, ki jo je pripravil in vložil poslanec SMC-ja Branko Zorman. Vzrok za njegov izstop je bil tudi obisk premierja in predsednika stranke SMC Mira Cerarja pri poslanski skupinistranke, o katerem poroča Siol.net. Po pisanju portala je Cerar poslance pozval, naj glasujejo proti in s tem pokažejo enotnost.

Poslanska skupina SMC do novele ni imela stališča oziroma so glasovali po svoji vesti ali pa pred glasovanjem zapustili dvorano. Ker je DS na poprej že sprejeto novelo izglasoval odložilni veto, bi moralo pri ponovnem potrjevanju za glasovati najmanj 46 poslancev. Tudi stališče vlade do novele je bilo negativno.

Bojan Krajnc pa je za STA pojasnil, da je povod za njegov izstop zahrbtna manipulacija izvršnega odbora z njegovo kandidaturo. Med pravimi vzroki pa je navedel demokratični deficit v stranki, dezorganizacijo delovanja stranke na vseh nivojih ter slabo in netransparentno finančno poslovanje stranke.







Zorman je novelo vložil, ker bi s tem po njegovi oceni okrepili financiranje slovenskega športa, saj bi od tujih ponudnikov športnih stav, ki bi zakonito prišli na slovenski trg, dobili koncesijski denar in davke. Ker imata trenutno monopol na tem področju Športna loterija in Loterija Slovenije, pa naj bi slovenski igralci na tujih platformah letno mimo slovenskega sistema vplačali več sto milijonov evrov. Zorman je tudi prepričan, da trenutna ureditev napaja korupcijo in "stare sile", ki iz sistema neupravičeno vlečejo denar.

Zorman: SMC ni več ista stranka kot pred štirimi leti

V izjavi za Slovensko tiskovno agencijo je še nekoliko podrobneje predstavil razloge za nenadno potezo. Ob zavrnitvi novele je bil negativno presenečen in razočaran, predvsem nad kolegi iz SMC-ja, ki so glasovali proti ali so se glasovanja vzdržali.

Zahvalil pa se je vsem, ki so podprli zakon, ki je bil po njegovem prepričanju dober za državni proračun, slovenski šport in invalidske organizacije. Že pred današnjim vnovičnim glasovanjem je zatrdil, da bi s sprejetjem zakona odpravili sistemsko anomalijo, ki hromi zadostno financiranje športa in onemogoča normalno delovanje športnih organizacij, prispevali k dodatnim prihodkom, namenjenim humanitarnim in invalidskim organizacijam ter izrazili nestrinjanje s sistemsko korupcijo, ki vlada na tem področju.

SMC po Zormanovih besedah ni več stranka, v katero je vstopil pred državnozborskimi volitvami pred štirimi leti in ki si je kot enega izmed ključnih ciljev zadala prizadevanja za skupno dobro in proti sistemski korupciji.

"Danes so nekateri poslanci te stranke podprli prav to, sistemsko korupcijo pri financiranju športa," je povedal in dodal, da je Cerar, ki opravlja tekoče posle, z osebnim posredovanjem ta teden v poslanski skupini v podporo zavrnitvi zakona kljub deklarativnemu boju proti starim silam v politiki zaščitil prav te stare sile v športu.

Iskrenost v boju proti korupciji brez primere. Pri tem pa priznaš, da vsebine Zakona o igrah na srečo ne poznaš. Kompetentno in odgovorno vodenje, ni kaj. Srečno Slovenija ! https://t.co/VVcCD8vkGG — Branko Zorman (@BrankoZorman) April 19, 2018

Več o razlogih in štirih letih članstva v stranki je povedal v kratkem pogovoru za MMC:



Zakaj ste izstopili?

Za izstop iz stranke sem se odločil tudi na podlagi današnjega glasovanja, predvsem pa na podlagi torkovega obiska predsednika vlade na naši poslanski skupini, ki je bila sklicana pod nujno, izredno, kot da v državi gori. Predsednik vlade je prišel zgolj z enim namenom: da poslancem naše poslanske skupine ukaže, da glasujejo proti zakonu in pri tem uporabil zelo ... smešne razloge. Nedopusten je ta pritisk predsednika vlade na poslance, da glasujejo proti zakonu, ki dejansko posredno posega v interesno skupino okoli Športne loterije. S tem zakonom bi Športna loterija izgubila monopolni položaj na trgu. Bila bi zgolj eden od prirediteljev športnih stav, kar pa za omenjeno interesno skupino niti približno ni sprejemljivo. Leta 2014, ko smo šli na volitve, smo se zavzemali za ničelno stopnjo tolerance do korupcije, da bi razkrili vsa ta nelegalna početja, ki so se dogajala v tej državi, od bančne luknje in naprej. Jasno, ta posredni poziv k zaščiti te interesne skupine zame ni sprejemljiv. Glede na to, da je predsednik vlade med razlogi za odstop navedel tudi stare sile, ki pritiskajo in delujejo proti splošnemu dobremu, on pa je s tem ukazom dejansko šel v to smer. Neposredno je zaščitil interese teh starih sil. Predsednik vlade in stranke SMC si tega absolutno, absolutno ne bi smel dovoliti. Pri tem pa je najmanj trikrat povedal, da vsebine zakona ne pozna in da verjetno sem imel dober namen, vendar je treba glasovati proti. To meni pove veliko in to zagotovo ni stranka, v katero sem šel leta 2014.

Ste bili tudi sami prisotni na tem sestanku?

Seveda, to je bila seja poslanske skupine v torek zjutraj. Bil sem prisoten, kot tudi 34 ostalih poslancev.

Premier je torej priznal, da ni bil seznanjen z vsebino, pa je kljub temu pozval h konkretni opredelitvi naproti nje. Koliko so poslanci takšno argumentacijo upoštevali?

Celo trikrat je poudaril, da vsebine ne pozna. Kljub temu je med vrsticami ukazal, naj glasujejo proti. Očitno je to imelo vpliv na poslance, tudi na tiste, ki so v prejšnem odločanju zakon podprli, pa so tokrat bodisi glasovali proti bodisi se izognili, bili vzdržani. Govorimo o poslancih naše skupine. Da je zakon padel, je kriva poslanska skupina SMC-ja in nihče drug.

Obenem na vaši strani ni stala vlada, pa tudi ne finančno ministrstvo, ki je v kvoti SMC-ja. Zakon ste vložili sami, neusklajeno z "vašimi".

Že v predhodnih intervjujih sem večkrat povedal: ministrica za finance Mateja Vraničar Erman ter ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič v resnici nista SMC, bodisi po pripadnosti bodisi po usmeritvi. Sta zgolj iz kvote SMC-ja. S svojim delovanjem in predhodno aktivnostjo sta naredile vse, da bi ta zakon padel...

Poudarjam, da je bil prvotni vladni predlog popolnoma enak mojemu. Vlada je torej danes nasprotovala prav svojim vsebinam, svojemu lastnemu prvotnemu predlogu, ki ga je sama pripravila. Kar je po svoje zelo ironično.

Kaj je po vaši oceni motiviralo predsednika stranke, da je obiskal poslansko skupino in pozval, kot je? Enotnost, saj sta bila proti tako njegovo ministrstvo kot njegova vlada kot organ? Ali pa, kot vi trdite, interesne skupine oz. takoimenovane stare sile?

Glede na to, da v torek mnenja vlade ni niti omenil, predvidevam, da je razlog zgolj to drugo. Tudi zelo povedno je, da predsednik vlade pride osebno v poslansko skupino tik pred ponovnim glasovanjem, predtem pa se osebno ne pokaže, vsaj ne v poslanski skupini. Seveda je zelo aktivno deloval proti zakonu na izvršnem odboru, vendar med samimi poslanci ne. Tako da si odgovor lahko jasno poišče vsak sam. Zame je pritist za zaščito neke interesne skupine s strani takega politika nesprejemljiv.

Predstavnica vlade v DZ-ju je izrazila dvom, da bi zakon res prinesel pozitivne finančne učinke. Kako zanesljive so te vaše številke? Lahko pred vso športno javnostjo rečete, da bi zagotovo prinesel dodatne milijone?

Seveda so te številke zanesljive. Jaz sem v predlogu zakona v uvodnem delu navedel podatke, navedel sem vse vire. Vsi viri so javni: iz Fursa, Športne loterije, z vseh javno dostopnih podatkov, tudi nekaterih mednarodnih. Viri so sodbe evropskih sodišč, slovenskih sodišč. Vsi viri so navedeni. Da mi nekdo očita, da sem si podatke izmislil, je seveda najmanj nedostojno. Za njimi stojim. Če lažejo podatki, ki so javni, potem seveda lažem tudi jaz. Druga zadeva: razlogi, ki jih ponavlja ministrstvo za finance na vseh sejah, so razlogi, ki jih je dobesedno napisala Športna loterija. Argumenti Športne loterije so bili popolnoma enaki, celo številne besedne zveze so bile povsem enake, še preden je mnenje vlade na ta predlog zakona bilo na vladi potrjeno. Še nekaj tednov prej je Športna loterija ponavljala iste argumente z istimi besedami. Zato upravičeno, glede na triletno usklajevanje tega zakona, kot rečeno, prvotno predloga ministrstva za finance, upravičeno sklepam, da so to mnenje dobesedno napisali v Športni loteriji sami.

Tisto, kar sem pa že večkrat povedal - kakšne so povezave med Športno loterijo, ministrstvom za finance ter ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport - pa je neka tema, ki bo dobila epilog v nadaljevanju. Vendar to ta trenutek ni najbolj pomembna zadeva.

Delovanje javnih institucij, še posebej če nad njimi visi sum korupcije, so vedno pomembne zadeve. Večkrat se zatrdili, da je zadeva na dan povlekla t. i. stare sile in korupcijo. Lahko bolj jasno, natančno prstom pokažete, v katerem grmu tiči zajec?

S svojim delovanjem so vsi akterji in tudi določeni funkcionarji pokazali, v prid koga in zakaj delajo. Zagotovo ne za slovenski šport, ne za slovenski proračun in sigurno ne za slovensko državo. Zgolj za zaščito Športne loterije kot monopolista in vseh, ki se iz te Športne loterije napajajo. Bodisi posamezniki, bodisi politične stranke. Zame je to popolnoma nedopustno. Določeni funkcionarji so celo operirali s papirji, s printi, ki jim jih je pripravila Športna loterija. Pri tem pa so bili celo tako nespretni, da so še povedali, kdo jim je to pripravil in so s tem nasprotovali določenim vsebinam, ki smo jih mi želeli v zadnjih treh letih spremeniti.

Pravite, da SMC danes ni več stranka, v katero ste vstopili. V čem je razlika?

Največja razlika je v predsedniku stranke. Leta 2014 je bil iskren in dejansko takšen, kot ga je javnost videla. Ta predsednik stranke - to je moje osebno mnenje, ki pa seveda temelji na vseh dejanjih, ki smo jim bili priča - bi več isti človek. Iskrenost in poštenost sta že zdavnaj šli. Ali je to posledica tega političnega prostora ali je to posledica zagotovo in nedvomno tudi bližnjih sodelavcev, tudi nekaterih iz kabineta predsednika vlade, to seveda bo pokazal čas. Vendar žal, s torkovo potezo lahko trdim, da to ni več isti človek, to ni več isti politični voditelj in zato bok ob boku s takim političnim voditeljem jaz ne morem več delovati.

Ste bili tudi pred SMC-jem v kakšni politični stranki ali nasploh politično aktivni?

SMC je bila moja prva politična stranka in nikoli prej nisem bil politično aktiven, niti me ni prej politika zanimala.

Če potegnete črto pod štirimi leti?

Predvsem na podlagi današnjih dogodkov sem izjemno razočaran. Ne toliko nad politiko kot nad ljudmi v politiki. Kot zasadijo nož v hrbet tvoji kolegi iz tvoje stranke, ko deluje cel vrh tvoje stranke proti tebi, potem je čas, da greš svojo pot. Ampak to je največje razočaranje, ki ga sploh lahko izrazim v tem mandatu.

No, v štirih letih se je najbrž zgodilo še kaj pomembnega? Kaj lahko izpostavite iz svoje političnega delovanja?

Dejansko smo se zavzemali za izboljšanje stvari v tej državi. Dejansko smo se trudili in mi ni žal, da sem bil del te zgodbe. Žal mi je samo, da je ta zgodba zašla s smeri. Ali smo bili dovolj uspešni, smo naredili dovolj ali premalo, seveda je to relativna stvar. Zagotovo bi se dalo storiti več. Nekaj ni bilo storjeno po naši krivdi, nekaj nedvomno po krivdi koalicijskih partneric, ki sta se ves mandat trudila, da otežita delovanje vlade. Vendar je treba krivca vedno najprej iskati pri sebi, šele nato pri drugih. Splet vseh teh okoliščin je botroval temu, da Slovenija v tem mandatu ni bila še bolj uspešna. Kljub temu, da v bistvu je uspešna.

Imate že načrte za politično prihodnost?

Nikakršnih. Sledi prvi miren konec tedna po dolgih mesecih, potem pa bom razmišljal naprej.

Bi še kaj izpostavili, kar bi javnost po vaši oceni morala slišati, pa smo do zdaj izpustili?

Javnost vsebine ter posledic zakona, pa tudi anomalij polnega stanja na tem področju dejansko ne razume. Ne razume pa zaradi tega, ker je Športna loterija z - lahko rečemo - plačanimi prispevki po medijih, z medijsko blokado mene kot predlagatelja tri mesece zastrupljala javnost z načrtovanimi, enosmernimi članki. Pri tem, da tri mesece mene niti eden o teh novinarjev ni vprašal za komentar. Kaj menite o tem? Glede na to, da so oni govorili, da zavajam in lažem, bi od objektivnega in profesionalnega novinarja pričakoval, da povpraša tudi za nasprotno mnenje. Ko sem se pa moral boriti z zahtevki za prikaz nasprotnih dejstev, za popravke člankov, pa še tu nisem bil uspešen. In seveda je lahko javnost na podlagi tega najmanj zmedena oziroma ne razume stanja. Kar pa je še bolj zaskrbljujoče: lahko rečem, da vsebine zakona tudi veliko poslancev ne razume. To pa lahko sklepam iz pogovorov, ki sem jih imel z nekaterimi. Sami so mi povedali, da ne razumejo vsebine prav dobro oziroma je ne poznajo, so pa načeloma - na primer - proti liberalizaciji. Pa to sploh ni liberalizacija, temveč ureditev stanja. Saj tuji operaterji že danes poslujejo v Sloveniji, vendar brez koncesije. Gre samo za to, da bodo poslovali s koncesijo! Nihče ne bo prišel na novo, ker so vsi tako ali tako že tukaj. Druge moti način, kako je bilo to vloženo, čas vložitve ... Pri tem poudarjam, da se s to zadevo člani odbora za finance ukvarjamo že tri leta. Od 1. aprila 2015, ko je prišel prvi predlog ministrstva za finance, ki je - kot rečeno - predvideval popolnoma enako zadevo. Odprtje trga stav in omogočenje, da lahko tuji prireditelji pridejo k nam in zaprosijo za koncesijo, nakar začnejo legalno delovati.

Aljoša Masten