Medved: "Javni sektor ne more biti pojmovan kot breme družbe, saj za vse nas opravlja nujne storitve"

Pred parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je ob 12. uri stopil novi kandidat za ministra za javno upravo Rudi Medved.

Rudi Medved, ki ga je premier Marjan Šarec predlagal za ministra iz kvote LMŠ-ja po umiku kandidature Tugomirja Kodelje, je v uvodni besedi predstavil svoj pogled na delovanje javne uprave in vizijo delovanja ministrstva. Poudaril je, da je sam že celo svojo poklicno pot javni uslužbenec, javni sektor je kot novinar spremljal od zunaj, hkrati pa ga je izkusil tudi od znotraj.

Ko je postal direktor kulturnega centra, je prišel v neposreden stik z javno upravo. Vodil je tudi občinsko upravo, ves čas pa se je zavzemal, da je "ta vitka in čim bližje ljudem, da bi bila učinkovita, hitra, prijazna, kompetentna. In moram reči, da nam je to v veliki meri uspelo." Uspeh je pripisal predvsem strokovno usposobljeni ekipi ljudi, s katerimi je sodeloval, zato ga boli "ta negativni odnos do javnega sektorja, ki se kar v nekih valovih permanentno pojavlja v javnosti. Češ, da je javni sektor breme te družbe, parazitska tvorba, ki nič ne dela in ogromno stane. Posebej se to dogaja, ko je govor o plačah." Medved je ob tem posebej poudaril, da je javni sektor v času krize prav tako plačal velik davek.

Je javni sektor v Sloveniji preobilen?

Dotaknil se je tudi očitkov, da je javni sektor v Sloveniji preobilen, in ob tem navedel podatek, da je bilo v javnem sektorju junija letos, če upoštevamo podatke, preračunane na ure polne zaposlitve, kar je tudi dejanski strošek dela, zaposlenih 168.000 ljudi, v državni upravi pa 30.632, kjer se od leta 2015 ta številka praktično ni spremenila. "V zadnjem, času se je število zaposlenih v javnem sektorju res povečalo, predvsem na račun zaposlovanja v zdravstvu, socialnem varstvu in izobraževanju. Torej v storitvenem delu javnega sektorja," je poudaril Medved in dodal, da je Slovenija z nekaj manj kot petinskim deležem "krepko pod deležem Evropske unije, kar zadeva celotno zaposlenost v državi. V Evropski uniji je ta delež skoraj četrtinski, po dejavnostih pa, razen izobraževanja, zaostaja za evropskim povprečjem." Ob tem pa rast povprečnih plač v javnem sektorju zaostaja za rastjo plač v zasebnem sektorju, je spomnil Medved.

Ob tem je spomnil, da če bi bil obseg javnih storitev manjši, bi bil lahko manjši tudi javni sektor, a to pomeni, da bi več dejavnosti opravljali v zasebnem sektorju. "A vsako storitev je na koncu treba plačati, ali iz pobranih davkov v javnem sektorju ali pa neposredno iz žepov v zasebnem sektorju. Družbena odločitev v Sloveniji je, da bo te storitve opravljal javni sektor, in zato ne more biti pojmovan kot breme te družbe, saj za vse nas, za državljane in državljanke, za gospodarstvo in podjetništvo, opravlja nujno potrebne storitve. In s tem prav tako, to bi rad posebej poudaril, ustvarja dodano vrednost. V bruto družbenem proizvodu približno 16 odstotkov, kar ni tako malo," je podatke nanizal Medved.

Medved bi se boril proti zbirokratizirani javni upravi

Obregnil se je tudi ob očitke, da je v javnem sektorju zaposlena armada dobro plačanih in zaščitenih uradnikov, "ki ne delajo prav veliko, če pa že delajo, nam birokratsko grenijo življenja, so nekompetentni, so do uporabnikov neprijazni." Kar po Medvedovem mnenju ne drži, saj gre za posploševanje. "Tudi kakšen obrtnik nam je kdaj kakšno storitev opravil slabo, pa nismo zato krivili cele panoge, v kateri dela. Enako je v javni upravi," je ponazoril s primerom in dodal, da "ko se jezimo na ljudi v javni upravi, se ne zavedamo, da najpogosteje niso nič krivi, saj opravljajo delo po predpisih, in jaz v tem, v predpisih vidim problem. Problem je v absolutni prenormiranosti celotne naše družbe. Vse želimo urejati s predpisi, nato pa še predpise spet urejamo s predpisi. Na koncu stvari tako zapletemo, da se javna uprava tudi sama več ne znajde v tej prenormiranosti." Medved rešitev vidi v pripravi dobrih predpisov in poenostavitvi postopkov.

"Državljanom moramo ves čas dokazovati, da je javna uprava njihov servis, zato je moja vizija delovanja javne uprave pravzaprav popolnoma enaka kot vizija slehernega državljana, podjetnika, gospodarske družbe. Torej učinkovitost, zakonitost, transparentnost, kompetentnost, celovitost, prijaznost," je poudaril Medved.

Kako bi Medved izboljšal delovanje javne uprave?

"Do konca letošnjega leta bo v praksi začela delovati aplikacija Moped, ki bo ključno in osrednje orodje za elektronsko pripravo predpisov, vključno z ustrezno presojo posledic na različnih področjih," je povedal Medved. Navedel je tudi portal e-Demokracija, na katerem bo s svojimi predlogi lahko sodelovala tudi javnost, in spletno mesto Stop birokracija, ki je po Medvedovem mnenju med državljani premalo poznano, zato se ga tudi premalo uporablja.

Znižanja stroškov in povečanja udobja državljanov bi se Medved lotil z digitalizacijo: "Z večjo digitalizacijo se bodo javni uslužbenci bolj posvetili uporabnikom, tako bodo vsi bolj zadovoljni."

Pogajanja s sindikati javnega sektorja se bodo začela takoj

Medved je opozoril tudi na slabosti enotnega sistema plač v javnem sektorju. "Anomalije so prisotne od uvedbe, tako na primer nagrajevanje delovne uspešnosti sploh ni zaživelo, z Zujfom je prišlo še znižanje plač, skratka javni sektor je dal svoj prispevek pri reševanju krize." Čeprav so bili skoraj vsi varčevalni ukrepi postopoma odpravljeni, anomalije še vedno ostajajo.

Medved sicer o pogajanjih s sindikati javnega sektorja, ki ga čakajo, ni hotel podrobno govoriti, saj vlada še ni bila izvoljena, vseeno pa je sindikatom zagotovil, da "se s sindikati takoj sede za pogajalsko mizo, in jaz sem popolnoma prepričan, da bomo v dobrem dialogu dosegli tudi dogovor".

Šarca prepričalo Medvedovo dozdajšnje delo

Medvedovo kandidaturo, ki jo je uradno vložil v petek, je Šarec utemeljil z njegovimi strokovnimi referencami, dozdajšnjim delom in izkušnjami. Od Medveda, ki je bil med drugim dolgoletni novinar in urednik na Radioteleviziji Slovenija ter ima izkušnje vodenja občinske uprave, nekateri pričakujejo boljše poznavanje področja plačnega sistema in razmerij v javnem sektorju.

Po zaslišanju Medveda bo nato predvidoma v četrtek tudi izredna seja DZ-ja, na kateri bodo poslanci glasovali o celotni listi ministrskih kandidatov. Za njeno izvolitev je potrebna večina navzočih poslancev.

