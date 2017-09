Milan Jazbec odstopil od predsedniške kandidature

Predsedniške volitve 2017

21. september 2017 ob 17:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Veleposlanik v Skopju Milan Jazbec ne bo vložil kandidature na predsedniških volitvah, saj mu v predvidenem roku ne bo uspelo zbrati zadostnega števila podpisov podpore.

Jazbec k najavi kandidature in zbiranju podpisov pristopil resno in odgovorno ter v skladu s svojimi zmožnostmi, so sporočili iz njegovega volilnega štaba. "Navkljub dejstvu, da ni bilo zbranih dovolj podpisov podpore za uradno vložitev kandidature, pa je brez dvoma prispeval k spoznanju in široki javni razpravi, da je treba institut predsednika države spoštovati, ga razumeti resno, delovati premišljeno in odgovorno in v dobro vseh državljank in državljanov Slovenije," so zapisali in dodali, da so to nenazadnje v veliki meri potrdili tudi drugi ob najavah svojih kandidatur.

Jazbec se ob koncu iskreno zahvaljuje vsem podpornikom, ki so prispevali svoj podpis, "saj so v njem prepoznali resnega kandidata in mu tudi sicer pomagali ter ga ves čas podpirali". Svojo namero, da kandidira na predsedniških volitvah, je Jazbec najavil že aprila.

Seznam možnih kandidatov za oktobrske predsedniške volitve se tik pred začetkom volilne kampanje krči. Medtem ko je še pred kratkim kazalo, da bo v predsedniško tekmo vstopilo rekordno število kandidatov, pa je mesec dni pred volitvami jasno, da bo le peščici uspelo izpolniti formalne pogoje.

Med tistimi, ki jim je to že uspelo, so aktualni predsednik republike Borut Pahor, predsednica NSi-ja Ljudmila Novak, kamniški župan Marjan Šarec in ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič. Vprašljiva ni niti kandidatura Romane Tomc, ki bo kandidirala s podpisi poslancev SDS-a, kandidaturo pa naj bi vložila prihodnji teden.

Al. Ma.