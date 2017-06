Na predsedniško mesto bi se radi zavihteli tudi estradniki

Volitve za predsednika republike

18. junij 2017 ob 14:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po igralcu in aktualnem kamniškem županu Marjanu Šarcu ter komiku Papsterju so predsedniško kandidaturo napovedali še Damjan Murko, Dominik Kozarič in Andrej Rozman - Roza.

Pesnik, dramatik, režiser in igralec Andrej Rozman - Roza bo svojo namero, da vstopi v predsedniško tekmo, uradno napovedal v sredo na novinarski konferenci. Sam pravi, da mu ne preostane drugega, saj "v nasprotnem primeru nihče izmed kandidatov ne bo zastopal interesov, ki niso zgolj moji". Njegova "veroizpoved" pravi: "Verjamem, da je v Sloveniji mogoč ničodstoten davek na vse proizvode, ki širijo temelj slovenske države, slovenski jezik. Verjamem pa tudi, da sta na Zemlji mogoča tako ničodstotna revščina kot tudi ničodstotno onesnaževanje okolja."

Manj vsebinska sta bila pri svojih najavah Damjan Murko, ki stavi "na svoj glas in stas", in Dominik Kozarič, ki se ga slovenska javnost spomni predvsem po skladbi iz 90. let prejšnjega stoletja, Reka luči, sicer pa že desetletje živi in ustvarja na Kanarskih otokih.

Resno kandidaturo napovedal Šarec

Kandidaturo na prihajajočih volitvah za predsednika republike je napovedal tudi Žiga Papež. Predstavljal se bo kot komik Papster s sloganom Vrnimo Sloveniji nasmeh!. Za kandidaturo se je odločil, ker opaža, da "Slovenija izgublja nasmeh, ki si ga je nadela ob osamosvojitvi pred 25 leti", je pojasnil v predstavitvenem videu.

Resna pa je kandidatura kamniškega župana Marjana Šarca, ki se ga širša javnost spominja kot posnemovalca in igralca po likih Serpentinška ter nekdanjega predsednika Janeza Drnovška. Napoveduje resno kampanjo s sloganom Človek, skupnost, država. Ob najavi kandidature se je obregnil ob trenutnega predsednika Boruta Pahorja, češ da je neresen in da ta funkcija ne bi smela biti zvezdniška. Šarca so nekateri analitiki že zaznali kot enega potencialno močnejših protikandidatov Pahorju.

Kandidaturo je napovedal tudi slovenski veleposlanik v Skopju Milan Jazbec. Medtem pa imena kandidatov močnih političnih strank za zdaj ostajajo še neznanka. Letos so željo vstopiti v tekmo napovedali še Milan Robič, Jožef Jarh, Ludvik Poljanec in Aleš Cepič.

A. Č.