Ministrstvo za obrambo bo za napake odštelo 10 milijonov evrov

Finančne težave Slovenske vojske bi lahko bile nekoliko manjše. če pristojni na ministrstvo za obrambo v preteklih letih ne bi sprejemali napačnih odločitev. Zaradi njih bo ministrstvo letos moralo izplačati 10 milijonov evrov.

Najprej poglejmo na spletno oglasno desko slovenskih delovnih sodišč. V iskalnik smo na naključni dan vtipkali geslo tožena stranka: ministrstvo za obrambo. V 10 od 11 zadetkov pa ista zadeva: zahteva za odškodnino zaradi neizkoriščenih dni tedenskega počitka, v večini v višini več tisoč evrov. Vojakom namreč ni bil omogočen prosti dan na misijah, zato je zahtevke za odškodnino samo letos vložilo več kot 500 pripadnikov Slovenske vojske. Nekateri so se sicer poravnali pred vložitvijo tožbe, večina jih je iskala pravico na sodišču.

Tudi tam se ministrstvo poravnava, a za višji znesek, pravijo v sindikatu ministrstva za obrambo. "Državno pravobranilstvo je postavilo dokaj nizka nadomestila za prosti dan na MOM-u. Pripadnikom ne preostane drugega, v kolikor hočejo pridobiti 100-odstotni znesek, ki ga dosodi sodišče, da grejo v tožbe," je pojasnil predstavnik sindikata Marjan Lah.

Skupaj je ministrstvo samo v letošnjem letu za neomogočen prosti dan izplačalo več kot milijon evrov. A to ni edina tovrstna napaka tega resorja. Zaradi odločitve vrhovnega sodišča, da je ministrstvo leta nepravilno izplačevalo neizkoriščene nadure, mora ministrstvo napako odpraviti za pet let za nazaj. Tako je ob junijski plači vojakom nakazalo skupaj za 2,7 milijona evrov vračila za nadure, ob novembrski plači decembra bo še preostanek, približno šest milijonov evrov. Če poplačila za vse te napake seštejemo, dobimo znesek 10 milijonov evrov, ki jih bo država vojakom izplačala v letošnjem letu.

Ob tem je najhuje, da "kljub enormnim zneskom, ki danes nastajajo, nismo bili sposobni najti odgovorno osebo, ki je dejansko sprožil to", je dejal Lah.

Res je sicer, da težava nastaja že več let in več vlad zapored. Zdaj bo zanje pač treba najti denar. "Mi smo sredstva namenjena za plače oziroma tudi za te poravnave imeli v sklopu obstoječega proračuna, oziroma tudi iz namenskih sredstev s prerazporeditvami in tudi z drugimi dodatnimi sredstvi s strani ministrstva za finance," je izjavila ministrica za obrambo Andreja Katič.

Tako da za to ne bodo trpela dodatna sredstva, ki jih je vlada letos zaradi podhranjenosti na vseh nivojih namenila ministrstvu za obrambo. Ta denar naj bi bil še vedno namenjen investicijam, zatrjuje ministrica.

