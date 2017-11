Slovenski vojaki ostajajo v Iraku. Ministrstvo spremlja razmere.

Pogovor slovenske in nemške ministrice

9. november 2017 ob 12:22

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Slovenski vojaki ostajajo v Iraku, spremembe za zdaj niso predvidene. Odločitve pred prihodnjo jesenjo tudi ni pričakovati, pravi državni sekretar na obrambnem ministrstvu Miloš Bizjak.

Vlada je februarja lani odločila, da bo naša država sodelovala v misiji Neomajna odločnost v okviru globalne koalicije za boj proti teroristični skupini Islamska država. Šest pripadnikov vojske deluje v centru za usklajevanje usposabljanja pod poveljstvom Nemčije v Erbilu in z enim pripadnikom v poveljstvu v Tampi. Sklep, ki predvideva sodelovanje Slovenije z največ petnajstimi pripadniki, časovno ni omejen, tako da za ponovno rotacijo kontingenta ni potrebna odločitev vlade.

"Res je ministrica izjavila, da razmišlja tudi o odhodu, vendar je treba povedati, v kakšnem kontekstu je bilo to rečeno," je dejal državni sekretar. Na ministrstvu za obrambo ves čas analizirajo in spremljajo vse misije, tako so zaznali spremenjene politične in varnostne razmere v Erbilu. Za vsako misijo, torej tudi za to v Erbilu, so v okviru teh analiz razmišljali o različnih možnostih, vendar to je bilo zgolj razmišljanje, ni bila odločitev, je dodal Bizjak.

Po kurdskem referendumu o neodvisnosti se je vlada v Bagdadu odločila, da si tudi s silo povrne nadzor nad iraškim Kurdistanom in ohrani enovitost Iraka. Nekaj dni je prihajalo do spopadov med iraškimi vojaki in kurdskimi pešmergami, slednji pa so se potem tudi zaradi notranje razklanosti umaknili. Spopadi so se za zdaj ustavili, a napetosti ostajajo.

Nemčija je po Bizjakovih besedah glede misije v Erbilu v specifični situaciji, saj sestavlja novo vlado, nemških odločitev glede sodelovanja v Erbilu se ne pričakuje pred prihodnjo jesenjo. Slovenska obrambna ministrica Andreja Katič in nemška ministrica Ursula von der Leyen sta se sicer po Bizjakovih besedah ob robu zasedanja obrambnih ministrov članic zveze Nato v Bruslju dogovorili, da bosta državi do takrat sodelovali, Slovenija bo odločitve sprejemala skupaj z nemško stranjo. Nobene bojazni ni, da bi Irak prehitro zapustili ali drugače ravnali kot nemški kolegi, je še dejal Bizjak.

Vseeno pa je državni sekretar izpostavil, da so razmere v Iraku nepredvidljive in da bo Slovenija ukrepala v skladu s političnim in varnostnim položajem. "Nič ni nemogoče," je sklenil.

