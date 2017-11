Umik Slovenske vojske iz Iraka?

Operacija Neomajna odločnost

6. november 2017 ob 19:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Slovenska vojska se bo verjetno umaknila iz iraškega Kurdistana, kjer so po izvedenem referendumu o neodvisnosti pred dobrim mesecem dni razmere nestanovitne in napete.

Kot je za RTV Slovenija povedala ministrica za obrambo Andreja Katič, bodo v tem primeru vojake preusmerili na druge mednarodne operacije in misije, v katerih Slovenska vojska že sodeluje. V okviru misije Neomajna odločenost za boj proti borcem Islamske države so slovenski vojaki v Iraku sicer šele dobro leto.

Iraški Kurdi so septembra z 92-odstotno podporo izglasovali neodvisnost, a uradni Bagdad referenduma ne priznava. Med njimi in kurdskimi silami so tako izbruhnili tudi vojaški spopadi.

"Zagotovo je zdaj zelo tesno in skrbno spremljamo položaj v Iraku, kako potekajo vse dejavnosti," je izjavila Katičeva.

V iraškem Kurdistanu so namreč tudi vojaki zaveznic mednarodne protiteroristične koalicije za boj proti Islamski državi, ki za to urijo kurdske pešmerge. In tako je v Erbilu od lani tudi po šest slovenskih vojakov, ki delujejo pod vodstvom nemške vojske. A zaradi napetosti in spopadov med Kurdi in Iračani je oktobra nemška vojska začasno celo prekinila naloge, ki jih opravlja v okviru misije, in svoje dejavnosti so ustavili tudi slovenski vojaki. Zdaj urjenje sicer nadaljujejo, prihodnost misije pa je kljub temu negotova.

"Tako da bomo verjetno predlagali, da se umaknemo iz tega področja, potem pa te sile preusmerimo v okrepitev obstoječih drugih mednarodnih operacij in misij, kjer zdaj že sodelujemo," je dejala obrambna ministrica.

Katičeva pričakuje, da bo tako tudi pri drugih državah, več bo verjetno znano po srečanju obrambnih ministrov Nata konec tedna. Slovenski vojaki v Iraku se sicer dobro počutijo, še pravijo na ministrstvu, a kljub temu bi torej lahko bil četrti kontingent slovenske vojske v Iraku, ki ima mandat do konca januarja, tudi zadnji.

Metka Majer, TV Sloveinja