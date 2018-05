Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kako preprečiti dolgoletno ujetost mladih v prekarna delovna razmerja? Foto: MMC RTV SLO

Mladi vs. politiki: Kako preprečiti dolgoročno ujetost mladih v prekarnosti

31. maj 2018 ob 06:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odgovor na vprašanje, kako preprečiti dolgoletno ujetost mladih v prekarna delovna razmerja, je po mnenju 23-letne Tjaše preprost: ukiniti študentsko delo, kajti z njim mladi izgubljajo čas v delovnih razmerjih, ki nimajo nič opraviti z njihovim študijem.

Stranke se problematike lotevajo na različne načine. Medtem ko nekateri razmišljajo o nuji izboljšanja delovne inšpekcije in zmanjšanju agencijskega dela, drugi vidijo rešitev v že mnogokrat omenjenem povezovanju med gospodarstvom in šolstvom. Za del strank se mora s spodbudami gospodarstvu zganiti država, za del pa se morajo odgovorneje vesti delodajalci.

Kako torej preprečiti, da bi mladi dolgotrajno "vegetirali" v prekarnih delovnih razmerjih?

Tjaša, 23 let

Po mojem mnenju bi morali prepovedati študentsko delo in ustanoviti nekakšen nov sistem pripravništev, morda povezanih s študijem, ne pa da se študentski status izkorišča za neko popolnoma nerelevantno delo po gostilnah, ki nima povezave s poklicem, ki ga bodo študenti dejansko opravljali ali si ga želijo opravljati.

Žan Mahnič – SDS

To lahko naredimo tako, da izboljšamo šolski sistem, da ga bolj povežemo z gospodarstvom, da uvedemo dualni šolski sistem, tak, kakršen resnično mora biti, in ne takega, kot imamo zdaj, 54 pilotnih vajencev. Tukaj imamo za to področje spet izgubljena leta. In seveda tako, da stimuliramo gospodarstvo, ne s subvencijami, ampak z davčnimi olajšavami, tudi na način, da ustvarjajo kakovostne zaposlitve. Samo na tak način se bomo znebili tega problema.

Danijel Bešić Loredan – GibanjeSkupajNaprej

Težko vprašanje. Tu bomo morali najti nekakšen nov družbeni konsenz: delodajalci in tisti, ki iščejo zaposlitev, bodo morali sesti za isto mizo. Mladi bodo morali dobiti možnost, da se po končanem študiju zaposlijo. Samo tako bomo dolgoletno prekarnost preprečili, ampak to je tek na dolge proge. Od leta 2008 imamo krizo, leta 2013 je bila Slovenija na dnu in v generaciji, stari 30 in manj, so mladi za nas izgubljeni. Omogočiti jim moramo, da tukaj ostanejo in imajo službe. Neko ravnovesje med mlado in staro generacijo bo treba najti. Tega žal danes nimamo.

Jernej Vrtovec – NSi

Zlasti je pomembna korelacija že med samim študijem – med študentom ter prihodnjim delodajalcem. To pomeni več povezav s podjetniki, s podjetništvom ... nekatere fakultete imajo že zelo dobre povezave, so učinkovite. Tako bi mladi pridobili izkušnje tudi med študentskim delom. Jaz si želim, da bi delali tista dela, za katera se med študijem tudi usposabljajo. Vsekakor pa bi delodajalci lažje zaposlovali mlade takoj po končani fakulteti, če bi imeli določene spodbude, zlasti davčne razbremenitve, da ne bi bili tako davčno obremenjeni, potem bi tudi lažje zaposlili mladega človeka. Danes pa so delodajalci žal preveč davčno obremenjeni.

Uroš Lubej – Solidarnost

To je ena večjih težav mladih v tem obdobju. Okrepiti treba inšpekcijo, povečati število inšpektorjev, ki nadzorujejo te napol zakonite ali celo nezakonite oblike zaposlovanja. Treba je omejiti delo agencij, ki posredujejo delo v različnih podjetnih. Treba je znižati delež agencijskih delavcev znotraj podjetij, ki je zdaj precej visok, predvsem pa je treba ustvariti okolje, v katerem prekarnih oblik dela ne bo. To je treba narediti v tem smislu, da bo Slovenija tako zanimiva za zaposlovanje, da se bodo morala podjetja potruditi in ponuditi dobre pogoje mladim izobraženim in manj izobraženim kadrom, da bodo delavce sploh dobili. Kajti zdaj živimo v času rasti, in če Slovenija ne bo ponudila dobrega okolja za delo, bodo mladi, tako kot to že počnejo, odhajali drugam, v tista okolja, kjer so razmere boljše kot pri nas.

Aleksandra K. Kovač