Mladi vs. politiki - UTD: Da ali ne?

MMC-jev projekt Grem volit! poslance

27. maj 2018 ob 07:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Omogočanje dostojnejšega življenja revnim je tisto, na kar v povezavi z vprašanjem uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka najprej pomislijo mladi, medtem ko politiki v isti sapi po načelnem "da" razmišljajo o finančni vzdržnosti takšnega dodatka za državljane.

Med politiki je slišati predvsem opozorila o zadolženosti države in posledicah, ki jih nekateri vidijo kot ukinjanje vseh dozdajšnjih transferjev, in skrb, da bi UTD podpiral lenobo. Del je sicer prepričan, da je UTD le še vprašanje časa – nekje v nedoločeni prihodnosti, nekdo pa poudarja, kako bi to pomagalo najrevnejšim. Kdo pravi kaj? V videoposnetku in besedilu.

V MMC-jevem projektu Grem volit! smo z nekaterimi temami soočili mlade iz projekta Grem volit! ter poslance in kandidate za poslance iz strank, ki so se prijavile za sodelovanje. Nastalo je 11 vsebinskih sklopov z odgovori na vprašanja z različnih področij, s katerimi smo skušali pokazati, kako razmišljajo tisti, ki bi v prihodnjih štirih letih želeli odločati v parlamentu, in kako mladi, katerih prihodnost še ni določena. Pa tudi, kako blizu so razumevanju razmišljanja mladih.

Kdo podpira univerzalni temeljni dohodek. Zakaj da in zakaj ne?

Luka, 22 let

Sam ga podpiram. Edina kontroverznost glede tega dohodka je, da naj bi ljudi odvrnil od dela, ampak mislim, da če bi bil dohodek tolikšen, da bi omogočil ravno toliko, da prideš skozi mesec, a hkrati ne bi omogočal nikakršnega luksuza oziroma bi ti samo pomagal, če imaš minimalno plačo, kot jo imajo nekateri, in ne morejo priti skozi mesec, tedaj bi jim to lahko pomagalo. Tudi študentom bi to pomagalo, da ne bi sprejeli vsake zaposlitve, ne glede na to, kakšni so pogoji. Ljudem ne bi bilo treba delati 10, 12 ur na dan za minimalno plačilo. Pa tudi določeno število brezposelnih je brez dela zato, ker ne dobijo zaposlitve na svojem področju. Za te bi bilo dobro poskrbeti, dokler ne dobijo zaposlitve v svoji stroki ali pa vsaj približno primerne zaposlitve.

Andrej Čuš – Andrej Čuš in Zeleni Slovenije

Po eni strani da, ampak ob predpostavki, da imamo zelo vitko državo. Pri tem moramo upoštevati naš državni proračun, devet milijard evrov. To pomeni, da če bi UTD uveljavili, bi morali sami plačevati zdravstvo, šolstvo in bi bilo vse zasebno – in tu je seveda težava. Z nekega načelnega vidika pa je mogoče potreben tudi premislek, ker spodbuja nekakšno brezdelje, torej razvrednoti delo. Sam bi se mogoče pogovarjal o neki drugi obliki, o dodatku za državljane, ne pa o tem, da bi vsak od tega lahko živel.

Jernej Štromajer – SD

Odvisno, pod kakšnimi pogoji in kako nam bo to uspelo financirati. Na načelni ravni pa da. Zagotovo bi morali razmisliti, kako pravično razdeliti svetovno bogastvo, ker ima trenutno en odstotek najbogatejših več kot polovico, in to dolgoročno zagotovo ni vzdržno.

Jerca Korče – Lista Marjana Šarca

Mislim, da je UTD stvar prihodnosti in da se bo v vsakem primeru to zgodilo.

Matej T. Vatovec – Levica

Da. Dolgoročno seveda, da bi postal dostopen vsem in da bi preprečil ljudem, da bi morali prestajati težke postopke dokazovanja svoje revščine. Da bi res postal temeljni dohodek, ki nadomešča socialno pomoč v tem smislu, da bi bil predvsem dostopen vsem in bi lajšal življenje predvsem tistim, ki morajo zdaj skozi te dolge postopke, ki so včasih tudi zelo ponižujoči, ter bi jim omogočil boljše življenje.

Tomislav Pirjevec – GAS

Univerzalni temeljni dohodek je lepa namera, ampak je vprašanje financ. Zavedati se moramo, da je Slovenija zadolžena za kar nekaj denarja. Kot smo slišali, je vsak zadolžen za 15 tisoč evrov. Zato moramo to prej poravnati, potem se bomo lahko primerno obrnili za ta dodatek.

