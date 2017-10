Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Predsedniška kandidatka Ljudmila Novak. Foto: NSi Dodaj v

MMC-klepet: Ljudmila Novak

Klepet s kandidati za predsednika republike

4. oktober 2017 ob 08:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gostja MMC-jeve spletne klepetalnice v okviru predsedniške kampanje bo 11. uri predsedniška kandidatka Ljudmila Novak, predsednica stranke NSi in poslanka DZ-ja.

Ljudmila Novak je po izobrazbi profesorica slovenščine in nemščine, po poklicu pa političarka, ki se je preizkusila v vlogah županje, poslanke, evropske poslanke, ministrice, podpredsednice parlamenta, trenutno pa je predsednica stranke NSi.

Ljudmila Novak je vodenje NSi-ja je prevzela potem, ko je NSi na volitvah leta 2008 izpadel iz državnega zbora in je nato odstopil tedanji predsednik NSi-ja Andrej Bajuk.

Pod njenim vodstvom je bila stranka NSi na predčasnih volitvah decembra 2011 znova izvoljena v parlament, Novakova pa je postala podpredsednica državnega zbora. Nato je bila med februarjem 2012 in marcem 2013 tudi članica 10. slovenske vlade in sicer kot ministrica za Slovence v zamejstvu in tujini.

Na volitvah julija 2014 je bila ponovno izvoljena za poslanko, strankarski kolegi pa so jo novembra 2016 ponovno potrdili za predsednico NSi-ja. S podporo svoje stranke se je podala predsedniško bitko, kandidaturo pa je vložila na podlagi podpisov poslancev.

Devet predsedniških kandidatov

Devet kandidatov je prepričanih, da ima vse potrebno, da postanejo predsedniki Republike Slovenije. Pet žensk in štirje moški se predstavljajo z bolj ali manj podrobnimi programi, zamislimi, idejami in prepričanji, kako voditi Slovenijo v smer, ki je po njihovem prepričanju najboljša za državljane Slovenije.

Nekateri so program zastavili le v stavku ali dveh, ki po njihovem mnenju najbolj zaobjameta tisto, kar državljani potrebujemo, drugi so smernice natančno razdelali. Tudi vizija tega, kakšen bi moral biti predsednik in kakšna pooblastila bi moral imeti v prihodnosti, se od kandidata do kandidata razlikujejo.

O vsem tem jo lahko vprašate v spletni klepetalnici. Vabljeni k zastavljanju vprašanj.

G. C.