Na fakultetah se začenja drugi prijavni rok

Na voljo še tisoče mest

22. avgust 2017 ob 09:59

Ljubljana - STA

Na visokošolskih zavodih se začenja drugi prijavni rok, ki bo potekal do 29. avgusta, kandidati pa bodo obvestilo o tem, ali so bili sprejeti, dobili najpozneje do 25. septembra.

Na visokošolskih zavodih se v drugem prijavnem roku lahko na še prosta vpisna mesta prijavijo tisti, ki se niso prijavili v prvem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov.

Prijavijo se lahko tudi tisti, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku oz. so se iz njega izpisali do vključno 18. avgusta. Ta novost je povezana s tem, da tretjega prijavnega roka tudi letos ni več.

V prvem roku je bilo sicer na visokošolske programe od 14.833 kandidatov, ki so oddali vlogo, sprejetih 10.899.

Letos na voljo več mest v drugem roku

Za drugi prijavni rok je na ljubljanski, mariborski, primorski in novogoriški univerzi ter na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih razpisanih skupaj 9.058 vpisnih mest (lani 8433), in sicer 6.119 za redni študij (lani 5.314) in 2.939 mest za izredni študij (lani 3119).

Na ljubljanski univerzi je v drugem roku na voljo še 3840 mest (2626 rednih in 1214 izrednih), na mariborski 2730 (1990 rednih in 740 izrednih), primorski 868 (740 rednih in 128 izrednih) in na novogoriški univerzi 293 (170 rednih in 123 izrednih) ter na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih 1327 mest (593 rednih in 734 izrednih). Seznam prostih mest je objavljen na spletnem portalu eVŠ.

Vpis sprejetih v drugem roku bo od 26. do 30. septembra oz. najpozneje do 30. oktobra, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ zavoda.

Za višje šole več časa

Nekoliko dlje kot vpis na visokošolske programe poteka vpis za tiste, ki želijo študirati na višjih šolah. Drugi prijavni rok traja od 28. avgusta do 1. septembra, poteka elektronsko, o uspešnosti prijave pa bodo obveščeni 22. septembra, do 3. oktobra bo vpis sprejetih.

Za študente višjih šol je sicer v prihodnjem študijskem letu na voljo 12.572 mest, od tega na javnih visokih šolah in šolah s koncesijo 4.155 za redne, 3.780 pa za izredne študente. Še 4.637 vpisnih mest za izredni študij razpisujejo zasebne višje strokovne šole. V prvem roku je prijavo podalo 3.161 kandidatov.

Še danes pa je možen vpis na višje šole za tiste kandidate, ki so bili sprejeti v prvem prijavnem roku. Prijave za drugi rok bodo začeli zbirati 28. avgusta.

Al. Ma.