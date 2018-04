Za predsednika NSi-ja edini kandidat dosedanji v. d. Matej Tonin

Cilj stranke je po volitvah podvojiti poslanske sedeže

21. april 2018 ob 10:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na volilnem in programskem kongresu opozicijske stranke NSi v Grosupljem bodo po odstopu dosedanje predsednice Ljudmile Novak izvolili novega predsednika in sprejeli volilni program za obdobje 2018–2022.

Na kongresu pričakujejo okoli 500 ljudi, med njimi bo približno 400 delegatov, po pričakovanjih pa bodo za novega predsednika izvolili edinega kandidata Mateja Tonina, ki stranko kot v. d. vodi vse od odstopa nekdanje predsednice. Delegati bodo poleg predsednika volili tudi novo sestavo izvršilnega in nadzornega odbora ter razsodišča. Na podpredsedniških mestih v stranki ni pričakovati zamenjav, saj je Tonin že napovedal, da bo na ti mesti, ki ju po izvolitvi predsednika na njegov predlog imenuje svet stranke, ponovno predlagal Marijo Rogar in Valentina Hajdinjaka.

S kongresom stranka začenja svojo predvolilno kampanjo pred junijskimi volitvami v državni zbor (DZ), na njem pa je mogoče videti vse vidnejše predstavnike stranke, od nekdanje predsednice Ljudmile Novak, strankinega evropskega poslanca Lojzeta Peterleta, do strankinih poslank in poslancev.

Na kongresu bodo predstavili tudi kandidate za volitve v državni zbor (DZ), med katerimi je pričakovati vse dosedanje poslanke in poslance stranke, ter potrjevali volilni program, katerega osnutek so predstavili že na programski konferenci sredi februarja. Trije glavni poudarki iz programa so dostopno zdravstvo brez čakalnih vrst, višje plače z nižjimi davki in pošteno ter pravično sodstvo za vse.

Želijo si podvojiti poslanske sedeže

V prvem delu današnjega kongresa bodo imeli govore Tonin, nekdanja predsednica Novakova in strankin evropski poslanec Peterle, v drugem delu pa bodo potrjevali volilni program, predstavili strankine kandidate za volitve v DZ in razglasili rezultate volitev novega vodstva. Na koncu je predviden govor novoizvoljenega predsednika.

NSi je na prejšnjih volitvah prejela 5,59 odstotka glasov, kar ji je prineslo pet poslancev. Nato je k njim iz SDS-a prestopil poslanec Zvonko Lah, ki pa je stranko pred kratkim tudi zapustil. Trenutne javnomnenjske ankete jo uvrščajo na četrto do šesto mesto. Na parlamentarnih volitvah si želi podvojiti število poslancev.

G. K., Foto: BoBo