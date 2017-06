Na poti iz šole izginili begunski deklici

Od 200 begunskih otrok, ki so prišli lani, jih je v Sloveniji ostalo 20

7. junij 2017 ob 17:12

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pred dvema dnevoma sta na poti iz šole v neznano izginili begunski deklici, stari 9 in 11 let, ki sta k nam prišli lani brez dokumentov, skupaj z mamo Iračanko. Primer preiskuje policija, v društvu Ključ pa opozarjajo, da jih je od 200 otrok, ki so v Slovenijo prišli lani, ostalo le še 20.

Pogrešani deklici sta bivali v azilnem domu, dokler ni center za socialno delo presodil, da je mama zaradi bolezni neprimerna za skrbništvo. To je bilo zato dodeljeno gospe Anki Marinšek, pri kateri sta bili deklici od lanskega septembra.

Obiskovali sta eno izmed ljubljanskih osnovnih šol, od koder pa se v ponedeljek nista več vrnili, pripoveduje gospa Anka, ki je podala prijavo tudi na policijo. "Mama ni bila sposobna skrbeti zanju in je bila njuna edina sorodnica v Sloveniji, zato menim, da jima je nekdo pomagal, saj so le redki vedeli, kje deklici sploh živita in katero osnovno šolo obiskujeta, kar je jasen indikator, da neka pomoč je bila. Ali je bila to pomoč neke tihotapske organizacije ali kogar koli drugega, pa lahko samo ugibam," pripoveduje skrbnica obeh deklic.

Izginotja žal niso nič novega

Izginotja mladoletnih beguncev brez spremstva niso žal nič novega, pravi Polona Kovač, podpredsednica društva Ključ, kjer se borijo proti trgovini z ljudmi. Številke lanskega leta namreč razkrivajo, da je bilo v Sloveniji več kot 200 mladoletnikov brez spremstva, v dijaških domovih pa jih je ostalo nameščenih zgolj 20.

"Otroci želijo naprej, da se to omogoči, pa so odgovorni tihotapci z ljudmi in verjamemo, da gre v številnih primerih tudi za trgovino z ljudmi. Ti otroci namreč nimajo realnih možnosti, da bi si plačali pot za naprej razen na način, da ponudijo neke storitve," poudarja Kovačeva.

Ali se je podobno zgodilo tudi z begunskima deklicama, ki sta izginili v ponedeljek, se za zdaj še ne ve, njuna skrbnica Anka sicer sumi, da sta na poti proti Nemčiji, kjer naj bi imeli sorodnike. Postopki se vodijo tudi na policiji, kjer so nam potrdili, da so prijavo prejeli in da se postopki vodijo na enak način kot za vse druge pogrešane osebe.

Jure Čepin, Radio Slovenija