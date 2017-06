Nemčija: Več primerov lažnih očetov otrok priseljenk zaradi pravice do bivanja

Skrajna desnica z večjo podporo zaradi nasprotovanja prebežnikom

6. junij 2017 ob 21:50

Berlin - MMC RTV SLO

Nemške oblasti sporočajo, da zaznavajo porast primerov nosečih priseljenk, ki plačajo nemškim državljanom, da se pretvarjajo, da so očetje otroka, s čimer bi dobile pravico do bivanja.

Nekatere noseče priseljenke naj bi plačevale lažnim očetom in odvetnikom do 5.000 evrov, da se očetovstvo uradno registrira. Po končanem postopku namreč postane otrok avtomatsko nemški državljan, mater pa dobi pravico do bivanja v državi, poroča BBC.

Nemška televizija RBB poroča, da je teh primerov samo v Berlinu do 700. "Veliko primerov je neprijavljenih," je dejal visok predstavnik notranjega ministrstva Ole Schröder, član vladajoče stranke CDU kanclerke Angele Merkel. Dejal je, da imajo veliko dokazov, da lažni očetje služijo na ta račun.

RBB navaja primer skrajnega desničarja, obsojenega zaradi nošnje neonacističnih simbolov, ki je trdil, da je oče vietnamskega otroka. Berlinski državni tožilec Martin Steltner je za televizijo ARD dejal, da je veliko znakov zlorab. En moški naj bi tako trdil, da je oče desetih otrok. Številni lažni očetje živijo na socialni podpori.

Ustavno sodišče opozorilo na dobrobit otrok

Leta 2013 je nemško ustavno sodišče sicer odločilo, da tudi v sumljivih primerih nasprotovanje države očetovstvu ne bi bilo primerno, saj bi lahko otrok ostal brez državljanstva in ujet v pravni praznini.

V Nemčiji pravico do bivanja na splošno lažje dobijo begunci, ki bežijo pred vojno, kot t. i. ekonomski migranti, ki bežijo pred revpčino v Afriki, Aziji ali vzhodni Evropi. V državi opažajo porast prošenj za azil nosečnic iz Vietnama, Afrike in vzhodne Evrope, poroča BBC. Po poročanju RBB-ja je v pripravi zakonodaja proti lažnim sklicevanjem na starševstvo.

Po letu 2015, ko je v državo prišlo več kot 800.000 prebežnikov, pri čemer gre večinoma za begunce iz Sirije, Iraka in Afganistana, je Nemčija zaostrila azilno politiko. Leto 2016 pa je zaradi postavljanja ograj in žic na t. i. balkanski begunski poti prineslo močan upad prošenj za azil.

AfD-ju zrasla podpora

Množičen prihod prebežnikov je pomenil veliko breme za nekatere predele Nemčije, kjer so imeli težave z namestitvijo in integracijo priseljencev. Priseljevanje je tudi pomembna tema pred septembrskimi parlamentarnimi volitvami.

Ankete kažejo, da je skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD), ki močno nasprotuje priseljevanju, pridobila na podpori in je na poti, da prvič vstopi v zvezni parlament.

B. V.