Bežeči civilisti v zahodnem Mosulu padajo pod streli IS-ja

Kurdska milica pripravlja napad na Rako

3. junij 2017 ob 21:59

Mosul - MMC RTV SLO/Reuters

V zahodnem Mosulu so ulice soseske Zanjili, ki je pod nadzorom skrajne skupine Islamska država, v zadnjih dneh polne trupel civilistov, ki so želeli prebegniti na območja, nad katerimi so prevzele nadzor sirske oblasti.

Civilisti si želijo zapustiti mestno območje Zanjili, eno izmed treh preostalih pod nadzorom samooklicane Islamske države, ki je tik ob frontni črti, kjer območje osvaja iraška vojska.

"V preteklih dneh je IS streljal na tiste, ki so želeli pobegniti z območja," je povedal pripadnik združenja Free Burma Rangers Dave Eubank, ki na prizorišču pomaga civilistom. "Samo včeraj sem videl več kot 50 trupel. S pomočjo ameriške in iraške vojske smo sicer uspeli rešiti deklico in moškega, vendar je teh ljudi še mnogo več," je povedal Eubank.

Več sto ljudem je sicer uspelo pobegniti v območja pod vladnim nadzorom. Med njimi so bili tudi ranjeni, mnogi so v odejah s sabo prinesli trupla svojih otrok, je poročala TV ekipa Reutersa, ki se nahaja na prizorišču.

Mladenič, ki mu je uspelo pobegniti v vladno območje, je povedal, da je bil pred nekaj dnevi poškodovan, ko so na večjo skupino ljudi letalske sile izvedle napad, ker se je med njimi skrival pripadnika IS-a. "V skupini nas je bilo med 200 in 250 civilistov ter en pripadnik IS-a. Vsi smo utrpeli poškodbe, oborožen moški pa je pobegnil," je še povedal mladi Iračan.

Koalicija odgovorna za smrt skoraj 500 civilistov

Medtem je koalicija v boju proti IS-u priznala, da je med njenimi zračnimi napadi v Siriji in Iraku umrlo najmanj 484 civilistov, poroča Independent. Centralno poveljstvo ZDA vztraja, da "napadi na vojaške cilje na način, v katerem umre najmanj civilistov, predstavljajo izjemen napor" in dodaja, da so v nekaterih incidentih žrtve neizogibne.

Po poročanju Indepententa naj bi sicer od začetka boja proti IS-u v Mosulu v spopadih umrlo najmanj 3.800 civilistov.

Ofenziva na zahodni Mosul

Januarja so iraške sile prevzele nadzor nad vzhodnim Mosulom, 27. maja pa so začele z novim udarom proti preostalim enklavam IS-a na zahodu mesta, kjer je okoli 200.000 civilistov ujetih v katastrofalnih razmerah.

Ofenziva na Mosul se je sicer začela oktobra z zračnimi napadi Koalicije proti IS-u pod vodstvom ZDA.

Okoli 700.000 ljudi, tretjina prebivalstva Mosula pred vojno, je mesto od leta 2014 do zdaj že zapustilo.

Kurdska YPG začenja osvajanje Rake

Medtem naj bi kurdske sile ob pomoči zračnih sil ameriške vojske začele zavzemanje mesta Raka, je sporočil tiskovni predstavnik militantne skupine YPG sirskih Kurdov Nouri Mahmoud. Sirske vladne sile sicer že od novembra obkrožajo Rako.

Ameriška pomoč YPG-ju, ki jo sicer tudi sami označujejo za teroristično stranko, je sicer močno razjezila Turčijo.

Koalicija v boju proti IS-u medtem predvideva, da je v Raki med 3.000 in 4.000 borcev. "Bitka ne bo enostavna. IS ima podzemne predore, avto bombe, samomorilske napadalce ter istočasno uporablja civiliste za živi ščit," je za Reuters povedal Mahmoud in dodal, da pričakuje močan upor IS-a, saj je Raka njihova prestolnica v Siriji.

Padec Mosula in Rake bi v praksi pomenil konec kalifata, ki ga je nad deli Iraka in Sirije leta 2014 razglasil vodja IS-a Abu Bakr al Bagdadi, poroča Reuters.

J. R.